Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

ČTK ČTK
před 56 minutami
Letošní tempo růstu české ekonomiky je podle analytiků pozitivním překvapením, stimuluje ji především silná spotřeba domácností. Pro celý rok proto odhadují růst tuzemského hrubého domácího produktu (HDP) nad dvě procenta. Uvedli to analytici při hodnocení pátečních zpřesněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o vývoji hospodářství ve druhém čtvrtletí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl ČSÚ.

Zpřesněné výsledky výkonu české ekonomiky ve druhém čtvrtletí byly podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče pozitivním překvapením. "Pro letošní rok očekáváme růst české ekonomiky na úrovni 2,2 procenta, údaje o HDP za druhé čtvrtletí ale naznačují, že růst HDP za celý rok 2025 může být i mírně vyšší," uvedl Jáč.

Související

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Zbyněk Stanjura. ODS, Spolu, volby 2025

Celoroční růst HDP nad dvě procenta předpokládá i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, přestože ve druhé polovině očekává zpomalení ekonomiky. "Výhled pro HDP za letošní rok posouváme o 0,1 procentního bodu výš na 2,2 procenta. Pro rok 2026 nadále počítáme s mírným zpomalením na 1,8 procenta, jelikož patrně zpomalí export i soukromá spotřeba," uvedl.

Růst tuzemské ekonomiky v prvním pololetí byl podle analytika Raiffeisen Bank Martina Krona tažen primárně rostoucími výdaji domácností, které se čím dál tím více osmělují ve svých nákupech. "Důvod je zcela jasný, inflace se drží pod tři procenta a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje," vysvětlil Kron.

Kromě toho podle něj trochu paradoxně pomohla i americká cla, která se pozitivně projevila na stavu zásob a také ve snaze amerických firem a spotřebitelů se předzásobit.

Související

Hon na (šedý) bilion. Návrat k EET i povinné přijímání karet, cash only je "pravěk"

Číšník, hospoda, pivo

Spotřebu domácností jako hlavní motor růstu HDP vidí také hlavní ekonom Portu Jan Berka. Právě spotřebitelská poptávka podle něj zůstane silná i v další části letošního roku, stabilizaci očekává i v případě čistého exportu, který dosud vinou slabé zahraniční poptávky působil naopak negativně.

Hospodářský růst bude silnou spotřebou domácností tažený i ve zbytku roku, tvrdí rovněž analytik PwC Dominik Kohut. Dalším faktorem by podle něj mohly být i posílené vládní investice nebo zahraniční obchod, kterému by mohlo pomoci ukončení období nejistot o celní politice USA.

Dalšímu růstu hospodářství naopak podle Kohuta příliš nepomohou nižší úrokové sazby, které podle predikcí zůstanou na současných 3,5 procenta nejméně do konce roku.

Na vliv blížících se voleb upozornil Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. V této souvislosti předpokládá "zbrojení" vládních stran v podobě zvýšených investic.

 
Mohlo by vás zajímat

Ať to bouchá. Česká zbrojovka Colt kupuje chemičku v Pardubicích

Ať to bouchá. Česká zbrojovka Colt kupuje chemičku v Pardubicích

Jak se dá poznat infarkt. Občas může mít úplně netypický průběh

Jak se dá poznat infarkt. Občas může mít úplně netypický průběh
3:00

Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox

Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox
37:34

Rakušan a plošné šmírování? Tvrdě narazil u překvapivého jména z ODS, prozradil Pirát

Rakušan a plošné šmírování? Tvrdě narazil u překvapivého jména z ODS, prozradil Pirát
domácí Aktuálně.cz Obsah HDP ekonomika mzda

Právě se děje

před 10 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 21 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 47 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 56 minutami
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 56 minutami
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
před 1 hodinou
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Další zprávy