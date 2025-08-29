Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl ČSÚ.
Zpřesněné výsledky výkonu české ekonomiky ve druhém čtvrtletí byly podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče pozitivním překvapením. "Pro letošní rok očekáváme růst české ekonomiky na úrovni 2,2 procenta, údaje o HDP za druhé čtvrtletí ale naznačují, že růst HDP za celý rok 2025 může být i mírně vyšší," uvedl Jáč.
Celoroční růst HDP nad dvě procenta předpokládá i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, přestože ve druhé polovině očekává zpomalení ekonomiky. "Výhled pro HDP za letošní rok posouváme o 0,1 procentního bodu výš na 2,2 procenta. Pro rok 2026 nadále počítáme s mírným zpomalením na 1,8 procenta, jelikož patrně zpomalí export i soukromá spotřeba," uvedl.
Růst tuzemské ekonomiky v prvním pololetí byl podle analytika Raiffeisen Bank Martina Krona tažen primárně rostoucími výdaji domácností, které se čím dál tím více osmělují ve svých nákupech. "Důvod je zcela jasný, inflace se drží pod tři procenta a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje," vysvětlil Kron.
Kromě toho podle něj trochu paradoxně pomohla i americká cla, která se pozitivně projevila na stavu zásob a také ve snaze amerických firem a spotřebitelů se předzásobit.
Spotřebu domácností jako hlavní motor růstu HDP vidí také hlavní ekonom Portu Jan Berka. Právě spotřebitelská poptávka podle něj zůstane silná i v další části letošního roku, stabilizaci očekává i v případě čistého exportu, který dosud vinou slabé zahraniční poptávky působil naopak negativně.
Hospodářský růst bude silnou spotřebou domácností tažený i ve zbytku roku, tvrdí rovněž analytik PwC Dominik Kohut. Dalším faktorem by podle něj mohly být i posílené vládní investice nebo zahraniční obchod, kterému by mohlo pomoci ukončení období nejistot o celní politice USA.
Dalšímu růstu hospodářství naopak podle Kohuta příliš nepomohou nižší úrokové sazby, které podle predikcí zůstanou na současných 3,5 procenta nejméně do konce roku.
Na vliv blížících se voleb upozornil Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. V této souvislosti předpokládá "zbrojení" vládních stran v podobě zvýšených investic.