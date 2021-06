Aktivita ruských trollů v Česku výrazně poklesla po vyhoštění pracovníků ambasády

Po nuceném odchodu velké části diplomatů a dalších zaměstnanců z ruské ambasády v Praze výrazně klesla na českých sociálních sítích aktivita proruských trollů šířících dezinformace. Napsal o tom server Seznam Zprávy.

Na pokles aktivity ruských trollů jako první upozornil ve svém měsíčním reportu za duben server Čeští elfové, který se věnuje analýze dezinformací na českém internetu. V reportu popisuje mimo jiné to, že ačkoli ještě v polovině dubna se většina dezinformací v Česku týkala covidu-19, po zveřejnění podezření BIS, že za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích byli ruští agenti, se mainstreamový dezinformační narativ zcela proměnil a Vrbětice se staly jeho tématem číslo jedna.

"Prakticky okamžitě po zveřejnění se celá dezinformační scéna jako 'mávnutím kouzelného proutku' okamžitě přeorientovala na podporu dezinformačního úsilí, kterým se Kreml snažil minimalizovat škody z prozrazení na české i mezinárodní politické scéně," uvádí zpráva. Dezinformační síť tak podle elfů vychrlila po 17. dubnu tisíce prokremelských článků, především na dezinformačních webech, šířila je také skrze řetězové e-maily.

Jejich aktivita na sociálních sítích však po odchodu části ruských diplomatů 19. dubna výrazně ustala. "Zjistili jsme snížení počtu příspěvků na sociálních sítích, o nichž se domníváme, že byly připravovány pracovníky operujícími v Česku," uvádějí elfové. Od té doby podle nich činnost ruských trollů výrazně zeslábla. Elfové však poté pasáž z reportu stáhli s tím, že se jedná o komplexnější téma, jemuž se budou věnovat v podrobnější analýze.

Pokles aktivity potvrzují i experti ze společnosti Semantic Vision, která se zaměřuje mimo jiné na odhalování dezinformací. "My jsme také zaregistrovali výrazný pokles ruských trollích aktivit zaměřených na občany České republiky," uvedl šéf společnosti František Vrabel.

Trollí farma mohla být na ambasádě, připouští BIS

Podobných tendencí si všímá také Bezpečnostní informační služba. "Elfové to dávají do souvislosti s odjezdem lidí z ambasády, časově se to opravdu plus minus kryje," řekl Seznamu mluvčí BIS Ladislav Šticha. Ruská ambasáda jakékoli zapojení do dezinformací na sociálních sítích popřela.

Zjištěné informace tak poukazují na to, že šíření dezinformací pomocí falešných profilů mohli mít na starosti skutečně pracovníci ruské ambasády v Česku. "Jedna z možných variant je, že trollí farma byla přímo na ambasádě. Ale teprve uvidíme, jaký je pravý důvod. Také uvidíme, jestli se ta aktivita znovu obnoví odjinud," řekl serveru Šticha.

Po 19. dubnu podle elfů podezřele zmizelo také takzvané topování těchto proruských dezinformačních příspěvků v nejrůznějších skupinách. Jedná se o nástroj, kdy je příspěvek sítí uživatelů uměle lajkován a komentován, dokud se ve skupině nezačne objevovat jako první. Vytváří tak dojem, že s jeho obsahem souzní nejvíce lidí a zobrazuje jej jako nejrelevantnější.

"Ruští trollové mají aparát pro topování svých příspěvků lajky, srdíčky atd., aby byly na nejviditelnějších pozicích tak, aby prvotní scrolling přes komentáře vyvolal dojem, že veřejnost si myslí to, co trollové píšou. Toto je fenomén, který jsme pozorovali po celou dobu naší práce, a tohle všechno skončilo na všech sledovaných serverech právě po 19. dubnu," uvedli elfové.

