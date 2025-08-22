Domácí

Katolickou fakultu má podle ministerstva vést Prázný, žádá změnu rozhodnutí rektorky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ministerstvo školství vyzvalo Univerzitu Karlovu ke zjednání nápravy ve vedení Katolické teologické fakulty. Vyplývá to z informací na webu školy. Podle resortu by měl vést fakultu proděkan Aleš Prázný, uvedla na dotaz rektorka UK Milena Králíčková.
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. | Foto: Jakub Plíhal

Prázného pověřil vedením fakulty odvolaný děkan Jaroslav Brož. Vedení univerzity s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Michaelu Falátkovou. Zástupci katolické fakulty považují kroky Králíčkové za nezákonné a odsuzují je jako útok na akademické svobody, sdělila mluvčí fakulty Jana Marešová. Do doby, než univerzita výzvu ministerstva podrobně vyhodnotí, zůstává podle vedení univerzity pověřená vedením Katolické teologické fakulty (KTF UK) Falátková. 

Do čela fakulty byl Brož zvolen v únoru 2024, po roce byl ale odvolán. Děkan nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu svého nástupce, a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty. Rektorka pak děkana odvolala na konci července, rozhodnutí se mu ale nedařilo doručit.

Brož ho převzal až na začátku srpna, ještě předtím pověřil řízením fakulty Prázného, s tím ale vedení univerzity nesouhlasilo. Oznámilo, že fakultu dočasně do volby nového děkana povede předsedkyně tamních odborů Falátková. Prázný odmítá ze statutárního vedení fakulty odstoupit. Králíčková dříve uvedla, že Prázný nemá důvěru vedení univerzity. Předala mu dokument, ve kterém mu byly určeny takzvané překážky v práci.

Předsednictvo akademického senátu UK podle Králíčkové zvažuje prohlášení, ve kterém rektorku vyzve, aby nápravu učinila bezodkladně. "Ale já mám ze zákona lhůtu až do čtvrtka, kdy se s tou písemností seznámím a rozhodně žádné bezodkladné kroky nyní činit nebudu, i když mě k tomu předsednictvo akademického senátu UK vyzve," řekla Králíčková.

"Z mého pohledu jak to vyjádření ministerstva, tak to, co asi zvažuje předsednictvo akademického senátu, reálně znamená, že by se vrátil pan docent Prázný," řekla Králíčková. Za dobu, kdy podle ní fakultu vede Falátková, se podle Králíčkové udělalo mnoho práce. Je přesvědčená, že vedení univerzity postupovalo správně a legálně.

Ministerstvo školství potvrdilo, že doručilo univerzitě ve čtvrtek 21. srpna výzvu ke zjednání nápravy ve vedení KTF UK. Výzva se týká postupu univerzity, který resort vyhodnotil jako rozporný se zákonem o vysokých školách, uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová. "Ministerstvo v tuto chvíli nebude komentovat jednotlivé kroky univerzity ani předjímat, jaké konkrétní řešení zvolí. Respektuje autonomii vysokých škol, nicméně očekává, že postup bude v souladu s platnou legislativou," napsala.

domácí Aktuálně.cz Obsah Univerzita Karlova vedení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR školství univerzita děkan rektor

