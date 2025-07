Advokáti doporučili ministerstvu, ať s darovanými bitcoiny zatím nijak nenakládá

Oslovení advokáti shodně doporučili ministerstvu spravedlnosti, ať nijak nenakládá s darovanými bitcoiny, a to až do vyřešení souvisejícího trestního případu. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) to uvedla ve zprávě k dosavadním zjištěním v bitcoinové kauze.

Podle advokátů totiž existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti. Jakékoliv nakládání s darovanou kryptoměnou nebo s prostředky získanými z jejího převodu by proto mohlo být trestným činem praní špinavých peněz. Tomáš Jiřikovský, který byl v minulosti odsouzený za obchod s drogami, daroval ministerstvu celkem 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od konce března do 27. května v celkem 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponuje, jsou uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Související Blažkova bitcoinová kauza ukazuje, jak boj proti korupci v Česku selhává, říká expert 24:12 S žádostí o právní stanovisko oslovilo ministerstvo 16. června šest vytipovaných advokátních kanceláří, přičemž zájem projevily dvě: Chrenek, Toman, Kotrba a Clifford Chance Prague Association. Třetí stanovisko pak dodal advokát Miroslav Krutina, který má s ministerstvem už z dřívějška smlouvu na poskytování právních služeb. Všichni se zabývali otázkou, jak má úřad nakládat s ještě nepřevedenými bitcoiny a s penězi, které z prodeje bitcoinů získal v aukcích. Bitcoiny, jež přijal předchozí ministr Pavel Blažek (ODS), by podle názoru advokátů mohly být buď přímo výnosem z trestné činnosti, nebo takzvaným transformovaným výnosem - tedy výnosem, který sice změnil podobu, ale stále pochází z možného trestného činu. Dvě kanceláře identifikovaly jako zdroj bitcoinů darknetové tržiště Nucleus Market, které sloužilo k nelegálnímu obchodování, zejména s drogami. Třetí se k této otázce nevyjádřila. "Na základě tohoto závěru nedoporučují advokátní kanceláře s darovanými bitcoiny jakkoliv nakládat, případně až do doby rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení či naplnění dalších stanovených podmínek," uvedlo ministerstvo ve zprávě. Související Majitel bitcoinů Jiřikovský podal trestní oznámení. Údajně zmizel do zahraničí Dvě stanoviska doporučují nijak nenakládat ani s penězi utrženými v bitcoinových aukcích, podle třetího by tyto peníze bylo možné využít leda k vypořádání nároků kupců. Všechny kanceláře dále ministerstvu poradily, aby s kupci uzavřelo dohody o narovnání, "nicméně v mezích zákonných mezí a s ohledem na povinnosti nakládání s majetkem státu". Ministerstvo vzkázalo, že s kupci jedná a že chce jejich požadavky vyřešit smírnou cestou, aby zabránilo soudním sporům. Kupci vytýkají úřadu možné vady bitcoinů a vyzývají jej k dodání bitcoinů, které jsou právně v pořádku. Z jejich strany hrozí také žaloby na náhradu škody, na zaplacení úroků z prodlení, případně na vydání bezdůvodného obohacení.