Volební válka pohlaví i věků. Velký přehled, kdo koho volí i kde je Babišův strop

V Česku se schyluje k válce pohlaví, dala by se s jistou mírou nadsázky shrnout podrobná data o politických preferencích jednotlivých skupin obyvatel. Zatímco mladí muži do 29 let jsou okouzleni Filipem Turkem a "jeho" uskupením Motoristé sobě do takové míry, že hlas by mu dalo 14 procent z nich, mladé ženy stará dobrá dieselová auta moc neoslovují a jejich podpora Motoristům dosahuje jen čtyř procent.
Na opačném konci věkového spektra pak zase ženy ve věku nad 60 let souzní více než jejich partneři s autorem knihy O čem sním, když náhodou spím, tedy s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. ANO plánuje volit 37 procent z nich. U mužů stejného věku je expremiérova podpora o něco chladnější, ale zase nejvíc ze všech věkových skupin hodlají vhodit do volebních uren volební lístky opozičního uskupení Stačilo!.
"Vyšší podpora vyplývá především ze struktury loajálních voličů KSČM jako hlavní síly tohoto hnutí," uvádí STEM.
Až do takových podrobností zašel volební model STEM. Ten ukazuje, že rozdíly v preferencích výrazně ovlivňují jak pohlaví a věk, tak i vzdělání, socioekonomický status a materiální zajištění voliče. Výsledky vychází z celkem 12 vln průzkumů v období od konce března do poloviny června tohoto roku. Analytici proto upozorňují, že výsledky nereflektují spojení Pirátů a Zelených, události kolem bitcoinové kauzy exministra Blažka z koalice Spolu, ani spojenectví hnutí Stačilo! a SOCDEM.
Spolu oslovuje mladší i starší
Online deník Aktuálně.cz se na data výzkumníků podíval do detailu po jednotlivých demografických charakteristikách. Z hlediska věku je podpora vládních stran poměrně vyrovnaná. Koalici Spolu plánuje volit zhruba pětina voličů v každé věkové kategorii. Mladší ročníky častěji volí Piráty, jejichž podpora s věkem klesá. SPD dosahuje nejvyšší podpory u voličů ve věku 45 až 59 let.
"Jako protestní strana oslovuje především starší a zklamané voliče, kteří hledají alternativu k zavedeným politickým silám," vysvětlují analytici ze STEM.
Jak už bylo uvedeno, u starších voliček a voličů dosahuje zdaleka nejvyšší podpory ANO. "Tu může částečně vysvětlovat dlouhodobě budovaný mediální obraz Andreje Babiše a důraz hnutí ANO na sociální zabezpečení seniorů a seniorek," vysvětluje STEM. Právě starší část obyvatelstva má navíc u voleb tradičně jednu z nejvyšších účastí, což zvyšuje šance hnutí ANO.
Babiš narazil na strop
Ekonom a profesionální volební sázkař Michal Sirový však v článku pro Hospodářské noviny upozorňuje, že přestože se Babiš těší oblibě velké části nejstarších, už u nich narazil na limit, který je se svým hnutím schopen oslovit. Nové voliče tak sbírá zejména z řad mladších a ekonomicky produktivních ročníků, a to z části kvůli dopadu inflace v posledních letech.
"Zatímco důchodci si v průměru udrželi svou kupní sílu po celou dobu vysoké inflace, všichni ostatní ji v průměru ztratili. Jenže ty ekonomické problémy si budou mladší voliči pamatovat - mnoho z nich navíc ani letos nebude mít stejnou reálnou mzdu jako v roce 2019. Část z nich tak bude vzpomínat, jak rychle rostly mzdy za posledních dvou vlád, ve kterých seděl Andrej Babiš," vysvětluje Sirový.
Zajímavější je však pohled na vládní strany při uvážení vzdělání. Hnutí ANO a SPD mají nejvyšší preference u lidí bez maturity. S rostoucí úrovní vzdělání však jejich podpora výrazně klesá. Opačný trend lze pozorovat u Spolu, STAN a Pirátů. Tyto strany oslovují spíše vzdělanější část populace. Relativně rovnoměrně rozložené je vzdělání voličů Stačilo! a Motoristů.
Mezi lidmi, kteří se subjektivně označují za hůře zajištěné či chudé, výrazně dominuje hnutí ANO. Podporu si však strana udržuje i mezi průměrně a částečně i mezi dobře zajištěnými voliči, což svědčí o jejich širokém záběru napříč různými skupinami populace. Mezi méně zaopatřenými voliči má pak kromě ANO vyšší podporu také SPD a Stačilo!.
Bohatí volí Spolu
Koalice Spolu a hnutí STAN naopak čerpají podporu zejména z řad dobře zajištěných voličů, kde jejich preference výrazně rostou. Zatímco z méně zajištěných voličů by Spolu volila zhruba desetina, z majetnějších by si je vybrala více než třetina.
U Pirátů a Motoristů se preference napříč úrovní materiálního zajištění příliš neliší, což může naznačovat, že jejich voličskou základnu charakterizují spíše jiné atributy než ekonomické postavení. Pro obě strany je zásadní zejména věk a vzdělání voliče, přičemž u preferencí Motoristů je stěžejní také pohlaví.
Hnutí ANO získává největší podíl podpory mezi důchodci, udržuje si však velmi silnou pozici i u jiných socioekonomických skupin. Koalice Spolu a STAN nejvíce bodují u studentů, už se jim však tolik nedaří u nezaměstnaných a důchodců. Studenty dále příliš neoslovuje SPD, to má však dobré šance u pracujících i nezaměstnaných. Piráti nacházejí největší podporu u nepracujících, Stačilo! u seniorů.
Piráti dobývají Prahu
Podle údajů STEM projevují významné rozdíly v preferencích také v rámci krajů. V Praze mají velký úspěch zejména Piráti, koalice Spolu a STAN. Jde o jediný kraj, kde tyto tři strany dohromady získávají přes 50 procent podpory. Pravděpodobný vítěz podzimních voleb ANO zde oproti ostatním krajům dosahuje nejnižšího procentuálního výsledku, i v hlavním městě by však obsadilo druhé místo. Za celorepublikovým průměrem zaostávají SPD a Stačilo!.
Protipólem Prahy je Moravskoslezský kraj, ve kterém by současná vláda příliš neuspěla a ANO by suverénně zvítězilo. Ještě vyšší podporu má strana Andreje Babiše v Ústeckém kraji, kde by získala přes 40 procent hlasů. Podobné výsledky vykazuje také Karlovarský kraj. Ve všech třech krajích lze sledovat rovněž vyšší podporu SPD. Vysokou přízeň si zachovává SPD i v Olomouckém kraji.
Středočeský a Jihomoravský kraj kopírují celorepublikové výsledky a nevykazují výrazné odchylky, snad až na mírně vyšší podporu hnutí STAN ve Středních Čechách. Nadprůměrné výsledky má STAN v Libereckém kraji, kde se obzvlášť daří také Motoristům. V Jihočeském, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji jsou vyšší preference pro Stačilo!.