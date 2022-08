V Praze vzniká "ženská" čtvrť. Zaměří se především na odvážné ženy 20. století

V nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově, přesněji mezi lokalitou Na Knížecí a Smíchovským nádražím, to bude úplně opačně. Většina ulic a parků ponese názvy po významných ženách, které se ve 20. a 21. století zasloužily o boj proti totalitě.

"Co se týče ulic pojmenovaných po ženách, je 'Smíchov City' takové pražské specifikum, navíc by měl nést pojmenování především po významných osobnostech ze současné nebo nedávné doby. V Praze máme v názvech většinou ženy z doby končícího Národního obrození, čili po Boženě Němcové, Elišce Krásnohorské, Karolíně Světlé. Pak je veliká mezera a prakticky celé 20. století se po ženách nepojmenovávalo," upozorňuje Václav Ledvinka, historik, někdejší ředitel Archivu hlavního města Prahy a člen místopisné komise Rady hlavního města Prahy, která má názvy ulic na starosti.

Nová čtvrť, respektive její významná část, je navržena v duchu typické městské zástavby s osmi bloky domů. Vznikne tu kilometr dlouhý a téměř třicet metrů široký bulvár, dva parky, škola. Kromě bytů, obchodů či kanceláří do této části Smíchova obrazně přenese i někdejší ministryni zahraničí USA a pražskou rodačku Madeleine Albrightovou, po níž bude pojmenována centrální třída, Alici a Annu Masarykovou, dceru a vnučku prvního československého prezidenta, na jejichž jména odkáže zdejší park.

Svou ulici "dostane" i slavná surrealistická malířka Toyen, významná socioložka a chartistka Jiřina Šiklová, mecenáška moderního umění Meda Mládková, německá politoložka známá svým odporem k totalitním režimům Hannah Arendtová a takřka zapomenutá odbojářka Růžena Vacková (stručné životopisy zmíněných osobností si lze přečíst v grafice).

"Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby výstavby Vinohrad. Na její podobě se podílí více než třicet tuzemských i zahraničních architektů a jde tak o reprezentativní přehlídku současné architektury. Od počátku jsme kladli primární důraz na veřejný prostor, neboť je tím nejcennějším. Chceme tu připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě," doplňuje developer Luděk Sekyra, který za projektem stojí.

Podle něj jde zároveň o apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i nápravu historické křivdy, když je v Praze tak málo ulic pojmenovaných po ženách.

Kromě zmiňovaných osobností pak ve čtvrti vznikne i ulice věnovaná známému spisovali Josefu Škvoreckému a významném dramatikovi, rovněž spisovateli a legionáři z první světové války Františku Langrovi.

"Líbí se mi hlavně fakt, že na Smíchově vznikne ucelený názvoslovný soubor, který utvoří jakýsi celek, ženy budou blízko u sebe, a navíc to dává větší smysl, než kdybychom ulici po Medě Mládkové dali například do Klánovic a ulici po Madeline Albrightové na jihozápadní město," doplňuje historik a znalec Prahy Ledvinka. "To by zdaleka nemělo takový efekt jako v případě této nově vzniklé čtvrti," dodává.

Smíchov City pojme přes dvanást tisíc lidí, kteří zde budou bydlet či pracovat. První z nich by se do nových domů měli nastěhovat již na přelomu letošního a příštího roku. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na více než 20 miliard korun.