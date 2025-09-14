Datavize

O čem sní dnešní děti. Dívky se mohou stát kýmkoliv, chlapci si nevěří, ukazují data

Anna Viktorinová Aleš Vojíř Anna Viktorinová, Aleš Vojíř
před 3 hodinami
Kdepak popeláři nebo aspoň hasiči. Dnešní děti touží především po kariérách vědců, designérů videoher či profesionálních sportovců. A třeba zmínění hasiči u chlapců jen tak tak porážejí influencery. Vyplývá to z celosvětového průzkumu mezi dětmi do 15 let, jehož výsledky zpracovala datová redakce Aktuálně.cz.
Foto: Gemini AI

Budoucnost patří ženám. Tak se dají jednou větou shrnout výsledky celosvětového průzkumu institutu GWI mezi 20 tisíci dětmi z generace alfa, tedy ve věku do 15 let. Jeho autoři se žáků mimo jiné dotazovali, zda si věří, že jednou budou moci dělat jakoukoli profesi. A zatímco v případě dívek na tuto otázku odpovědělo kladně 54 procent z nich, u chlapců se jednalo jen o 37 procent.

Foto: Datavize Aktuálně.cz, Anna Viktorinová

Čím to je? "Může se jednat o důsledek nedostatku mužských vzorů," usuzuje pedagog Jan Pospíšil z Vysoké školy ekonomické (VŠE), který se dlouhodobě zabývá výzkumem generací. "Například v primárním vzdělávání je učitelů-mužů v Evropě jen kolem 14 procent."

Alena Tomanová, která se podílela na výzkumu generace alfa v Česku a na Slovensku, říká, že na dívky má pozitivní vliv sílící podpora žen ve společnosti. "Například panenka Barbie už není jen krásná modelka, ale i usměvavá lékařka, stavbařka a podobně," podotýká Tomanová.

Naopak v případě chlapců neexistují kampaně, které by jim zatraktivňovaly zaměstnání v "tradičně ženských oblastech".

U starších dětí, které již mají mobily, pak mohou mít vliv sociální sítě a influenceři, které sledují. 

"U chlapců je stále velmi přítomný trend podpory tradičních mužských narativů o důležitosti takzvaných alfa mužů, který může nabývat až extrémní podoby ve formě obdivu k Andrewu Tateovi a toxické maskulinitě. To může vést k tomu, že část chlapců může vnímat, že jejich mužská role je v dnešním světě zpochybňována, nebo že nemají jasně definovanou cestu, kterou by se měli vydat," dodává Tomanová

Dívky lékařky a chlapci inženýři

A kým konkrétně se dívky a chlapci chtějí stát? Z výsledků průzkumu GWI vyplývá, že dívky se stále častěji touží po kariérách lékařek, právniček či novinářek. U chlapců pak nadále přetrvává zájem o "tradičně maskulinní" oblasti jako jsou technika, sport nebo armáda.

Foto: Aktuálně.cz

Obecně platí, že zatímco dříve děti toužily po práci popelářů a hasičů, dnes mají zájem spíše o kariéru designérů videoher, profesionálních sportovců či umělců. A třeba zmínění hasiči u chlapců jen tak tak porážejí influencery.

Generace alfa versus generace Z

Co se týče nejoblíbenějších školních předmětů, i u generace alfa na prvních místech stále vévodí tělocvik, výtvarná a hudební výchova. Ale doplňují je i matematika či informatika.

Ostatně generace alfa je od nejútlejšího věku obklopená umělou inteligencí, virtuální realitou. Obdobně jako generace Z, kterou tvoří lidé narození zhruba mezi lety 1995 až 2009, vyrůstá v digitálním prostředí. Generace Z se však s chytrými mobily a pokročilou technologií musela naučit žít, zatímco pro ty nejmladší jde o zcela přirozenou součást života.

Obě generace spojuje důraz na smysluplnost, férové prostředí a duševní pohodu. Nicméně mladší děti se oproti generaci Z méně zajímají o životní prostředí.

Láká je i svět mimo displeje mobilů

"Alfy" během svého života zažily několik globálních krizí včetně pandemie koronaviru. Jsou neustále vystaveny vyhraněným diskusím na sociálních sítích. Nedokáží se delší dobu soustředit a zároveň mohou být netrpělivé, protože jsou zvyklé na okamžitou zpětnou vazbu.

Ale přestože, anebo právě proto, že děti strávily během pandemie spoustu času u počítačů, tabletů a mobilů, nyní stále častěji vyhledávají možnosti, jak trávit čas offline. Téměř polovina z nich si cíleně dává od mobilů pauzy, což potvrzují i jejich rodiče. Častěji preferují aktivnější dovolené a o víkendu se snaží vidět s kamarády.

Za poslední dva roky se také zvýšil podíl dětí, které rády hrají deskové hry, a k narozeninám nebo Vánocům si přejí klasickou hračku. Navzdory očekávání není streamování preferovaným způsobem, jak sledovat filmy. Výrazně totiž vzrostl počet dětí, které se na ně jdou nejraději podívat do kina.

Nakupují podle influencerů

Autoři průzkumu se dětí z generace alfa ptali i na to, jak skrze nové technologie utrácejí peníze. Výsledek? Pětina dětí s přístupem k internetu ve věku 12 až 15 let pravidelně nakupuje online.

Jejich rozhodnutí, co si pořídí, nejvíce ovlivňují kamarádi. Ovšem více než polovina z nich sbírá inspiraci ze sociálních sítí a pětina nakupuje podle oblíbených influencerů.

Foto: Datavize Aktuálně.cz

Zároveň jim rodiče nechávají celkem volnou ruku ve výběru, co si pořídí. A to i v případě nákupů "do rodiny". O tom, jaká se koupí videohra, samostatně rozhoduje téměř polovina dětí. Rodiče ji bez jejich úsudku vyberou pouze ve 14 procentech případů.

Naopak největší "pravomoc" si rodiče ponechávají při pořízení mobilu. I tehdy je však výběr zcela na nich jen v polovině případů.

 
Mohlo by vás zajímat

Průzkum průzkumů: "Outsider" voleb uloupil další kousek, země míří k volebnímu patu

Průzkum průzkumů: "Outsider" voleb uloupil další kousek, země míří k volebnímu patu

Fialova drahota? Česko má podle srovnání překvapivé výsledky

Fialova drahota? Česko má podle srovnání překvapivé výsledky

Průzkum průzkumů: Babišův možný spojenec sílí. Expremiérovi to ale vůbec nepomůže

Průzkum průzkumů: Babišův možný spojenec sílí. Expremiérovi to ale vůbec nepomůže

První prázdniny už za dva měsíce a dlouhé Vánoce. Manuál pro rodiče školáků

První prázdniny už za dva měsíce a dlouhé Vánoce. Manuál pro rodiče školáků
Datavize Aktuálně.cz Obsah generace Z děti průzkum rodina

Právě se děje

před 10 minutami
Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Zdeněk Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
před 30 minutami
“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Temná detektivka propletená množstvím motivů, včetně paralel s Danteho Peklem, se navzdory očekávání stala kasovním trhákem.
před 53 minutami
Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila.
před 1 hodinou
Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Donald Trump nebyl s útokem spokojen.
před 1 hodinou
Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
před 1 hodinou
V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti.
před 2 hodinami

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
Prohlédnout si 42 fotografií
Alfa Romeo prakticky utekla hrobníkovi z lopaty - a může za to především Junior. Ten nasbíral za první půlrok přes 45 tisíc objednávek a jen v Evropě tak Italové rostli o 33 procent.
Základ auta je stejný jako u Jeepu Avenger nebo Fiatu 600, ovšem změna designu dělá divy a příbuznost by hledal jen málokdo.
Další zprávy