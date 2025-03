Nevybouření mladí, nebo zmatení senioři? Data ukazují, kteří řidiči jsou nejhorší

Alespoň jeden trestný bod má na kontě bezmála 450 tisíc řidičů. Tedy zhruba každý šestnáctý. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala, jak se na silnicích jako řidiči chovají muži, ženy, mladí i staří v jednotlivých koutech Česka.

Myslí si, že mají výborný postřeh, umí skvěle řídit a jsou díky tomu zcela neohrozitelní. Jenže je to jen jejich iluze. Právě mladí řidiči jsou na silnicích nejnebezpečnější. Dokládají to i data ministerstva dopravy o bodovaných řidičích, které zanalyzovala datová redakce Aktuálně.cz. Podíl řidičů, kteří získali alespoň jeden trestný bod, k celkovému počtu řidičů v daném věku postupně stoupá a vrcholu dosahuje ve věku 28 let. Mezi nimi má alespoň jeden trestný bod každý devátý. Poté už začne podíl postupně klesat.

Mladí řidiči nemají dostatečnou praxi, neumí odhadnout reálná nebezpečí, která na ně číhají, a ne vždy si uvědomují dopady dopravní nehody, míní dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. "Teprve po třech tisících kilometrech v autoškole nebo pod dohledem mentorů se člověk může považovat za schopného se samostatně pohybovat v silničním provozu. A až po sto tisících kilometrech si může říct, že je relativně zkušený šofér," dodává Budský.

Data ministerstva o bodovaných řidičích mohou rozsoudit i časté internetové a hospodské hádky, zda jsou horší nevybouření mladí řidiči, či zmatení senioři.

S přibývajícím věkem jsou sice řidiči v některých situacích stále váhavější, ale na druhou stranu se snaží jezdit co nejbezpečněji a vyhýbat se - z jejich pohledu - rizikovým situacím. "Neradi jezdí po dálnicích, protože je na nich příliš silný a rychlý provoz a mají pocit, že na ně pořád někdo tlačí. Také nemají rádi jízdu za tmy nebo deště," vyjmenovává Budský.

Výsledkem je, že sbírají méně trestných bodů. Mezi šedesátiletými má záznam v bodovém systému jen každý dvacátý až pětadvacátý. Na rozdíl od každého devátého řidiče ve zmíněném nejrizikovějším věku 28 let.

Ženy, ohleduplnější řidičky

Z dat bodového systému také vyplývá, že výrazně nižší je podíl potrestaných řidiček. Ve všech věkových kategoriích jich je čtvrtina ve srovnání s vrstevníky muži.

To může být zčásti dáno tím, že ženy i méně často řídí. Jenže i když se data přepočítají na ujetou vzdálenost, stále muže v bezpečnosti porážejí. "Muž ve srovnání se ženou na konkrétní ujetou vzdálenost má až o 50 procent větší pravděpodobnost, že způsobí smrtelnou dopravní nehodu," odkazuje Budský na statistiky ze Spojených států amerických.

Podle dat českého Centra dopravního výzkumu (CDV) jsou ženy zodpovědnější například i v používání bezpečnostních pásů. "Obecně v dopravě méně riskují, dopravní regulace vnímají pozitivněji než muži a také je více dodržují," poznamenává Pavel Řezáč, ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru CDV.

Divoký sever

Podíl bodovaných řidičů se v Česku neliší jen podle věku a pohlaví, ale i v rámci krajů. Nejvíc bodových přestupků posbírali řidiči v Moravskoslezském kraji, nejméně v Praze. Což ale nemusí být dáno jen nezodpovědností účastníků silničního provozu, ale také rozdílnou aktivitou policie na silnicích v jednotlivých regionech.

Celkově se však situace na silnicích uklidňuje. Zatímco v roce 2010 mělo alespoň jeden bod zhruba 14 procent řidičů mužů, nyní se toto číslo pohybuje kolem deseti procent. Svou zásluhu na tom má osvěta ohledně agresivity na silnicích, ale také efektivita bodového systému. Ten se v Česku zavedl v roce 2006, zpočátku se však příliš nevymáhal.

"Postupně si ale lidi uvědomili, že se body začínají sčítat, jejich známí přišli o papíry, stát si přestupků začal všímat. Řidiči si na to začali dávat větší pozor a už se s bodovým systémem naučili žít," vysvětluje Budský. Pokud si chtějí řidiči ověřit aktuální stav svého bodového konta, mohou tak na pár kliků učinit z domova přes Portál občana.