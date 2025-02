Buď se sníží standard, nebo si všichni připlatí. Jinak důchody neudržíme, říká expert

Lidská populace stále více stárne, nicméně data neukazují, že by se nějak výrazně zvyšovala kvalita života prožitého v důchodu. Podle ředitele externí distribuce NN Životní pojišťovny Petra Němečka máme do budoucna zaděláno na problém, protože silné ročníky, které odejdou do penze, nebude mít kdo nahradit. "Každý si bude muset sám převzít zodpovědnost za své stáří," říká ve Spotlight+.

30:37 Spotlight Aktuálně.cz - Petr Němeček | Video: Tým Spotlight