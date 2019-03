před 1 hodinou

Řada kostelů v severních Čechách chytá po desetiletích devastace druhý dech, pokud tedy ještě stojí. Mnoho z nich již dříve totiž například padlo za oběť těžbě uhlí. Kromě bohoslužeb často slouží i pro jiné události. Němečtí Rammstein v jednom z nich rozezněly své kytary, obce zde pořádají plesy a výstavy, konají se zde svatby i pohřby, točí v nich filmaři. Nyní se objevil slavný kostel Nanebevzetí Panny Marie v oblíbeném seriálu Most!. Chrám světově proslul díky unikátní akci, během níž byl z lokality odsouzené ke zkáze přesunut po kolejích na okraj města Most. Podívali jsme se do sedmi sakrálních staveb, které zkáze unikly nebo s ní dodnes bojují, a to i díky velké snaze místních obyvatel.