Živly letos řádí méně. Nejvíc škod páchá krupobití

Živelní pohromy způsobily klientům pojišťoven v prvním pololetí roku desítky tisíc škod v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Škody páchala letos nejvíce krupobití, naopak proti loňsku ubylo událostí následkem vichřic a prudkých dešťů.

Podle hlášení největších pojišťoven jsou nejpostiženějšími regiony letos stejně jako loni Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Generali Česká pojišťovna v prvním pololetí letošního roku eviduje 14.599 pojistných událostí za 1,12 miliardy korun, které jsou spojené s živelními událostmi. Meziročně jde o zhruba 40procentní pokles co do počtu.

"Projevy počasí jsou v tomhle ohledu prozatím vlídné. Za stejné období loňského roku jsme totiž s klientkami a klienty řešili 24.361 pojistných událostí za 1,5 miliardy Kč," řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

V letošním roce dominovalo u Generali ČP krupobití, a to jak do počtu pojistných událostí, tak do výše škody. Klienti nahlásili 2875 škod za 323 milionů korun. Následují škody po vichřici a následkem intenzivních srážek. Loni za první půlrok nejvíce škodila vichřice, a to v 5363 případech a se škodou 194 milionů korun. O něco méně bylo krupobití. Loni pojišťovna zaznamenala také významně více případů záplav.

Kooperativa za první pololetí také řešila méně živelních škod než před rokem, ale objem škod měla vyšší. Zatímco loni jí klienti nahlásili 16.603 pojistných událostí za 1,16 miliardy korun, letos to bylo 12.089 pojistných událostí za 1,23 miliardy. Vedle požárů působilo největší škody krupobití a vichřice s prudkými dešti. Loni byly v prvním pololetí nejčastějšími příčinami škod vichřice s prudkým deštěm.

"Za posledních pět let bylo první pololetí z hlediska počtu živelních škod nejhorší v roce 2022, kdy jsme řešili 19.838 škod za 1,03 miliardy korun. Z tohoto pohledu je názorně vidět, že se podstatně zvýšily průměrně vyplácené částky," dodal mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Rovněž Allianz letos eviduje méně živelních škod ve srovnání s loňským prvním pololetím. Loni to bylo v prvním pololetí 10.500 škod, letos 5870. Škody z bouřkové činnosti, tedy způsobené bleskem, jsou meziročně srovnatelné.

Data ČSOB Pojišťovny ukazují na to, že se během let 2019 a 2024 stalo nejvíce pojistných událostí způsobených přírodními živly v rozmezí června až září. Průměrně šlo o 2122 případů měsíčně. Ve zbylých měsících uvedených let to bylo více než dvakrát méně, tedy zhruba 875 událostí měsíčně.

"Nejrizikovější jsou právě letní měsíce, ve kterých se kumulují největší přírodní živly včetně těch nejničivějších z posledních let, kterými bylo tornádo v červnu 2021 a loňské povodně," uvedl ředitel odboru likvidací pojistných událostí ČSOB Pojišťovny Jan Řezníček.