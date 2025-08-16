Západní Virginie vyšle do Washingtonu na žádost Trumpa stovky členů Národní gardy

Příslušníky této složky ozbrojených sil povolal do hlavního města v pondělí šéf Bílého domu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě a bezdomovectví. Jednotky Národní gardy budou mít u sebe také zbraně, ačkoliv předtím americká armáda uváděla opak, píše dnes list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.
"Západní Virginie je hrdá na to, že stojí po boku prezidenta Trumpa v jeho úsilí o obnovení krásy hlavního města naší země," řekl Morrisey. "Muži a ženy naší Národní gardy představují to nejlepší z našeho státu a tato mise odráží náš společný závazek přispět k silné a bezpečné Americe," dodal. Do metropole pošle 300 až 400 členů této složky ozbrojených sil.
Příslušníci Národní gardy se začali objevovat v ulicích Washingtonu ve středu. V následujících dnech budou u sebe nosit také zbraně. Představitelé americké armády přitom ještě tento týden tvrdili opak. "Zbraně jsou k dispozici v případě potřeby, ale zůstanou ve zbrojnici," uvedla podle WSJ armáda ve čtvrtečním prohlášení.
Počet násilných trestných činů ve Washingtonu vyvrcholil v roce 2023, pak se ale snížil a loni dosáhl nejnižší úrovně za posledních 30 let, uvádějí údaje zveřejněné washingtonskou metropolitní policií (MPDC). Klesající trend podle MPDC pokračuje i letos. Počet násilných trestných činů je letos o 26 procent nižší než loni ve stejném období. Počet loupeží klesl o 28 procent.
Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.
Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události ze 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.