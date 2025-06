Ztratili jsme Donatella. Ficova ministryně odvezla vzácnou bustu z Levoče, tají kam

Slovensko žije kuriozní kauzou. Ministryně kultury Martina Šimkovičová vyslala svého nejbližšího spolupracovníka s policejním komandem do Levoče, aby z tamního Spišského muzea odvezli vzácnou bustu od renesančního sochaře Donatella. Od té chvíle veřejnost neví, kam dílo zmizelo. Ředitel muzea reportérovi deníku Aktuálně.cz naznačil, že do Bratislavy, slovenská média mluví o Topoľčiankách.

Ján Pavlov řediteluje Spišskému muzeu v Levoči teprve tři měsíce. Poslední dny musí řešit kauzu, jakou slovenské muzejnictví nepamatuje. "Všechno je to v gesci ministerstva kultury," odkazuje Pavlov na resort Martiny Šimkovičové (za SNS). Sdělovat reportérovi deníku Aktuálně.cz více detailů k poslednímu květnovému čtvrtku se mu zjevně příliš nechce.

Právě ten den do Levoče dorazil Lukáš Machala, tajemník ministerstva a nejbližší spolupracovník Šimkovičové, a společně s policií zamířili k depozitáři muzea. Tam si vzali mramorovou podobiznu šlechtičny Cecílie Gonzagové a odvezli ji neznámo kam. Během posledních několika let se renesanční dílo zkoumalo a na konci letošní zimy vyšlo najevo, že s největší pravděpodobností je jeho autorem florentský mistr Donatello.

Od podivného převozu Šimkovičová ani nikdo jiný neprozradil, proč a kam Machala bustu z Levoče, kde byla dlouhé roky, dovezl. "Hlavním důvodem byla bezpečnost. Všechno je teď zabezpečené, busta je na bezpečném místě," sdělil ředitel spišského muzea Ján Pavlov deníku Aktuálně.cz.

"Všechno probíhá v gesci ministerstva kultury. Busta se bude připravovat k úkonům, které jste zmínil," odpovídá Pavlov na dotaz reportéra, zda k nestandardnímu převozu došlo proto, aby hlava Cecílie Gonzagové prošla restaurováním.

Nicméně i když úřad Šimkovičové ještě nedávno tvrdil, že letos na podzim by se měla busta předvést veřejnosti, podle slov Jána Pavlova, nominanta ministryně, k tomu nejspíš nedojde. "Po těchto událostech nastanou určité změny, to se ale musíte ptát na ministerstvu kultury," reaguje ředitel. S tím, že na další otázky už neodpoví, protože mu prý "utíká čas a musí končit".

Pavlov ještě mnohoznačně zmínil, že busta se v současnosti nachází v Bratislavě. To jde však proti čerstvému zjištění slovenského portálu Aktuality.sk. Ten v úterý 3. června napsal, že 29. května Machala s bustou a policejním doprovodem v podobě protiteroristického komanda Lynx cestoval z Levoče do Topoľčianek na západním Slovensku. Právě v tamějším Centru bezpečnostně-technických činností Ministerstva vnitra SR by se nyní měla busta nacházet.

"Protože Spišské muzeum v Levoči nedisponuje dostatečnými bezpečnostními prvky na ochranu sbírkového předmětu mimořádné společenské hodnoty, Slovenské národní muzeum v součinnosti s Ministerstvem kultury SR a policií spolupracovalo při zabezpečení jeho převozu na přísně chráněné místo," uvedl úřad Martiny Šimkovičové. Další informace prý z bezpečnostních ohledů nebude specifikovat.



Sama ministryně nechce na dotazy novinářů k osudu busty v posledních dnech odpovídat. Provládní blogerce Miriam Šramové nicméně tvrdila, že nestandardní transport organizovaný Machalou a policisty v kuklách prý proběhl podle všech pravidel.

Busta z polepšovny

Unáhlenému převozu pod vedením Lukáše Machaly na utajené místo se diví nejen slovenští politici, ale i řada historiků a muzejníků. Třeba i Branislav Panis, bývalý ředitel Slovenského národního muzea.

Podle jeho vyjádření pro web Aktuality.sk nemůže nikdo vzít umělecké předměty z depozitáře bez speciálního povolení. "Pro to, aby takový vzácný předmět, jakým je tato busta, opustil muzeum, je nutné vytvořit smlouvu o zapůjčení, zajistit pojištění předmětu a samozřejmě pod dohledem zaměstnanců muzea předmět zabalit a dopravit jej z místa A do místa B," popisuje Panis běžnou praxi.

Busta byla v depozitáři Spišského muzea v Levoči od 70. let minulého století. Předtím zdobila chodbu výchovného ústavu pro mládež ve Spišském Hrhově. Jak už dříve uvedlo muzeum, dívky v "polepšovně" si prý s mramorovou hlavou hrály, dokonce jí kolem očí perem nakreslily linky.

Zámek ve Spišském Hrhově v minulosti patřil šlechtickému rodu Csákyů. Ti měli bustu získat díky svým kontaktům s rodinou Gonzagových z italské Mantovy. V roce 2019 začali experti levočského muzea dílo zkoumat, před několika měsíci oznámili, že s největší pravděpodobností nejde o kopii, ale přímo o dílo slavného Donatella.