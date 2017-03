Znalost angličtiny a věk nad 35 let. Rusko hledá kosmonauty, kteří poletí s novou lodí na Měsíc

před 1 hodinou

Ruská kosmická agentura v úterý zahájila otevřený nábor nových kosmonautů, kteří mají jako první použít novou kosmickou loď k cestě na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a na Měsíc. Do konce roku má být vybráno šest až osm nových kosmonautů. Vybraní kandidáti poprvé vyzkoušejí kosmickou loď Feděracija k letu na ISS a stanou se zároveň prvními Rusy, kteří vkročí na povrch Měsíce. Hlásit se mají ruští občané starší 35 let, výhodou je působení v leteckém nebo kosmickém průmyslu. Povinná je znalost angličtiny, pohlaví nerozhoduje. K cestě do vesmíru je nyní připraveno třicet Rusů. Do roku 2012 se o cestu do vesmíru směli ucházet jen vojenští letci nebo zaměstnanci podniků kosmického odvětví.

autor: ČTK