Zastřelili důchodce z pár metrů a pak mrtvolu okradli - nové záběry z Buči šokují

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 20 minutami
Bylo 4. března 2022, když 70letý Volodymyr Rubajlo šel po chodníku v Buči, okupované ruskými vojáky. Na záběrech z bezpečnostní kamery je zjevně zraněný, sotva se drží na nohou. Zakrátko padá k zemi. Objevují se Rusové s namířenými zbraněmi - právě ho zastřelili ranou do hlavy. Jeden voják k němu přichází, obrací ho, prohledává a něco si bere z jeho kapes. Ostatní zatím začali rabovat v obchodě.
Nové záběry z r. 2022 ukazují, jak ruští vojáci v Buče zastřelí muže a vezmou mu jeho věci | Video: Rádio Svobodná Evropa

Příběh zveřejnilo Rádio Svobodná Evropa, které také odhalilo totožnost vojáka, který okradl zavražděného muže. Je jím seržant Vladimir Borzunov z 234. gardového výsadkového pluku. Ten ve zveřejněném videu nakonec sám přichází k obchodu a pomáhá odnášet nakradené zboží.

Následně přichází další skupina vojáků, která se marně snaží otevřít dveře do supermarketu. Když se jim to nedaří, rozbijí sklo a pojednom lezou dovnitř. Za chvíli přijíždí ještě jedno obrněné vozidlo a "na nákup" se hrnou další vojáci. Zboží odnášejí v košících i igelitových taškách a nakonec v nákupních vozících. Nechybí samozřejmě ani lahve s alkoholem.

To vše vedle na zemi ležícího těla zastřeleného Volodymyra Rubajla. Vojáci si po chvíli otevřou lahve, zapálí cigarety a užívají si kořisti. Jeden voják si nakonec všimne průmyslové kamery, vezme z vozidla meč a snaží se jím kameru rozbít. Po chvíli se mu to daří a tím záznam končí.

Vražda Volodymyra Rubajla představuje jen část masakru v Buči na jaře 2022. Když se ruské síly stáhly, objevily se ve městě stovky mrtvých civilistů, z nichž mnozí měli svázané ruce a byli zastřeleni zezadu do hlavy. Některá těla nesla známky mučení, jako byly odříznuté uši nebo vytrhané zuby. Docházelo i k násilnostem na ženách a dětech.

Celkem bylo nalezeno 458 těl civilistů, přičemž 419 z nich mělo stopy násilí jako střelné rány nebo známky mučení. Z toho bylo 366 mužů, 86 žen a devět dětí; u celkem pěti těl nebylo možné určit pohlaví. Ukrajina označila tyto události za genocidu a požádala Mezinárodní trestní soud o vyšetřování. Z masakru je podezřelý velitel 64. motostřelecké brigády podplukovník Azatbek Omurbekov, který ho měl organizovat a řídit. Omurbekov je z Burjatska a je nositelem Řádu Hrdina Ruska.

 
