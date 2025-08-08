Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Andrej mi ve Slavjansku na Donbase vyprávěl nejen o své vojenské dráze, ale i o své vášni - cestování. Dozvěděl jsem se, jak se v Kambodži živil jako striptér, a že jen díky tehdejší přítelkyni neskončil jako bohatý gigolo. Z cest se vrátil hned, jakmile Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2022.
Ukrajinský deník Petra Židka
Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem.
Bojoval ale už před invazí - v roce 2014. Nyní působí jako důstojník Národní gardy. O tom, co ale přesně dělá, mluvit nesměl. Přesto zajímavě popsal situaci na frontě, kde ukrajinští obránci čelí masivním ruským útokům na motocyklech - často útočí i stovka jezdců a takový útok je těžké odrazit pomocí dělostřelectva a nedaří se to ani s FPV drony.
Základem jeho motivace bojovat je obrana jeho rodiny, včetně budoucích dětí. Tím, že slouží v Národní gardě, brání svou vlastní budoucnost. "Schovávat se je pro slabé," říká Andrej. Blízké, kvůli jejichž ochraně je na frontě, vídá zřídka, ale díky internetu komunikuje se svými příbuznými každý den.