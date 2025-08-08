Zahraničí

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Petr Židek Petr Židek
před 1 hodinou
S důstojníkem Národní gardy, nacionalistou, cestovatelem, striptérem a málem i gigolem Andrejem Otčenášem jsem se potkal na Donbase. Vojenské poslání bývalého velitele jednotky Boží trest je nyní tajné.
"Pracoval jsem i jako striptér. Tancoval jsem go-go," vypráví ukrajinský důstojník Andrej Otčenáš | Video: Petr Židek

Andrej mi ve Slavjansku na Donbase vyprávěl nejen o své vojenské dráze, ale i o své vášni - cestování. Dozvěděl jsem se, jak se v Kambodži živil jako striptér, a že jen díky tehdejší přítelkyni neskončil jako bohatý gigolo. Z cest se vrátil hned, jakmile Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2022.

digitalizace Ukrajiny, Petr Židek

Ukrajinský deník Petra Židka

Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. 

Foto: Archiv autora

Bojoval ale už před invazí - v roce 2014. Nyní působí jako důstojník Národní gardy. O tom, co ale přesně dělá, mluvit nesměl. Přesto zajímavě popsal situaci na frontě, kde ukrajinští obránci čelí masivním ruským útokům na motocyklech - často útočí i stovka jezdců a takový útok je těžké odrazit pomocí dělostřelectva a nedaří se to ani s FPV drony.

Základem jeho motivace bojovat je obrana jeho rodiny, včetně budoucích dětí. Tím, že slouží v Národní gardě, brání svou vlastní budoucnost. "Schovávat se je pro slabé," říká Andrej. Blízké, kvůli jejichž ochraně je na frontě, vídá zřídka, ale díky internetu komunikuje se svými příbuznými každý den.

 
Mohlo by vás zajímat

USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů
19 fotografií

Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu

Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu
1:30
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Spotlight Hlasy z fronty

Právě se děje

před 41 minutami
Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Siegfried Mazet slavil s Nory více než 150 vítězství ve Světovém poháru nebo 40 zlatých medailí na mistrovství světa a v olympijských závodech.
Aktualizováno před 48 minutami
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

ŽIVĚ
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 50 minutami
Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Během smutečního obřadu zazpívala Šárka Rezková, melodii ze seriálu Cirkus Humberto zahrál saxofonista Felix Slováček.
Aktualizováno před 52 minutami
Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie.
před 1 hodinou
Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník
6:44

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Tím, že slouží v Národní gardě, brání svou vlastní budoucnost. "Schovávat se je pro slabé," říká Andrej.
před 2 hodinami

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů
Prohlédnout si 19 fotografií
Lidí se místní kočky nebojí, zvykly si i na přítomnost turistů a jejich foťáků.
„O velkou část koček se nikdo nestará, měli jsme i případy, kdy příliš zdivočely a útočily na klidnější zvířata,“ popsal místní rybář Júta Iwasaki.
před 2 hodinami
Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Ofenzivu pražské Sparty podle médií posílí třiadvacetiletý ekvádorský fotbalový reprezentant John Mercado z portugalského týmu AVS.
Další zprávy