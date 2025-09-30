"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku

"Spousta Moldavanů je někde za prací, ať už v Evropě, Rusku, Americe či Africe," přiblížil novinář. Ve volbách měli slovo i obyvatelé Podněstří, tedy Podněsterské moldavské republiky. I přesto, že se jedná o odštěpený region, spousta místních má moldavský pas, a tedy můžou volit.
Vláda se ale během volebního víkendu rozhodla, že většinu mostů spojující oblast s Moldavskem je potřeba opravit, a tedy i uzavřít nebo zásadně omezit provoz. Podle Synčáka se to dá chápat tak, že vláda z obavy před těmito voliči vytvořila umělé překážky přes řeku Dněstr, aby nešli volit komunisty a proruské strany. "Bavil jsem se o tom i s několika místními, tak to na mě působí," uvedl. V oblasti drtivě vyhrál bývalý proruský prezident Igor Dodon a jeho Vlastenecký blok socialistů a komunistů.
Ruský vliv je v nejchudší zemi Evropy stále cítit, místní oligarchové například s pomocí Moskvy platí tiktokové kanály nebo pomáhají organizovat protesty. Výrazný je ale také vliv prozápadních proudů, což dokazuje vítězná vládnoucí strana v čele s prezidentkou Maiou Sanduovou. "Panují i debaty, zda by Moldavanům nebylo lépe v situaci, kdy by se znovu připojili k Rumunsku. Ale vzhledem k volebním výsledkům se nedá říct, že by to bylo něco, co by mezi Moldavany převažovalo," dodal Synčák.