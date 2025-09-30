Zahraničí

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku

Tým Spotlight Jaroslav Synčák Tým Spotlight, Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Moldavsko má za sebou volební víkend, který jasně ovládla proevropská Strana akce a solidarity (PAS) s více než 50 procenty hlasů. Na místě situaci sledoval redaktor Aktuálně.cz Jaroslav Synčák. "Očekávalo se, že to bude poměrně těsné. Průzkumy, které jsem měl možnost před volbami vidět, totiž neukazovaly diasporu, která je v Moldavsku poměrně velká," vysvětlil ve Spotlight News.
Spotlight News - Jaroslav Synčák. | Video: Tým Spotlight

"Spousta Moldavanů je někde za prací, ať už v Evropě, Rusku, Americe či Africe," přiblížil novinář. Ve volbách měli slovo i obyvatelé Podněstří, tedy Podněsterské moldavské republiky. I přesto, že se jedná o odštěpený region, spousta místních má moldavský pas, a tedy můžou volit.

Vláda se ale během volebního víkendu rozhodla, že většinu mostů spojující oblast s Moldavskem je potřeba opravit, a tedy i uzavřít nebo zásadně omezit provoz. Podle Synčáka se to dá chápat tak, že vláda z obavy před těmito voliči vytvořila umělé překážky přes řeku Dněstr, aby nešli volit komunisty a proruské strany. "Bavil jsem se o tom i s několika místními, tak to na mě působí," uvedl. V oblasti drtivě vyhrál bývalý proruský prezident Igor Dodon a jeho Vlastenecký blok socialistů a komunistů.

Ruský vliv je v nejchudší zemi Evropy stále cítit, místní oligarchové například s pomocí Moskvy platí tiktokové kanály nebo pomáhají organizovat protesty.  Výrazný je ale také vliv prozápadních proudů, což dokazuje vítězná vládnoucí strana v čele s prezidentkou Maiou Sanduovou. "Panují i debaty, zda by Moldavanům nebylo lépe v situaci, kdy by se znovu připojili k Rumunsku. Ale vzhledem k volebním výsledkům se nedá říct, že by to bylo něco, co by mezi Moldavany převažovalo," dodal Synčák.

 
