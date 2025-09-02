Zahraničí

Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

před 33 minutami
Jeho seriály Black Books nebo IT Crowd (Ajťáci) znají i diváci českých televizních stanic. Irský scénárista Graham Linehan získal i několik prestižních ocenění a jeho seriály jsou považovány za klasiku moderní televizní komedie. V pondělí byl zatčen britskými policisty na letišti Heathrow. Jeho provinění? Tři tweety o translidech.
Zatčení irského scénáristy Grahama Linehana (na archivním snímku) odsoudila řada známých osobností, včetně spisovatelky J. K. Rowlingové, a označily ho za "zcela nepřijatelné".
Zatčení irského scénáristy Grahama Linehana (na archivním snímku) odsoudila řada známých osobností, včetně spisovatelky J. K. Rowlingové, a označily ho za "zcela nepřijatelné". | Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Podle Linehanova svědectví ho na londýnském letišti zadrželo pět ozbrojených policistů bezprostředně poté, co vystoupil z letadla z Arizony. Sedmapadesátiletý komediální tvůrce uvedl, že byl odveden do oddělené místnosti, kde mu policisté sdělili, že byl zadržen "kvůli třem tweetům".

"Pokud se biologický muž identifikující se jako trans nachází ve výhradně ženském prostoru, dopouští se násilného, zneužívajícího jednání. Udělejte scénu, zavolejte policii, a pokud všechno ostatní selže, praštěte ho do koulí," napsal držitel ceny BAFTA v jednom ze svých příspěvků na síti X.

Foto: Graham Linehan/X

Policie později informovala, že po převozu do vazby se objevily obavy o Linehanův zdravotní stav, a proto byl převezen do nemocnice. Následně byl propuštěn na kauci do doby, než bude vyšetřování pokračovat, uvedl list The Standard.

Zatčení odsoudila řada známých osobností, včetně spisovatelky J. K. Rowlingové, a označily ho za "zcela nepřijatelné".

"V zemi, kde pedofilové unikají trestům, kde je zločin s použitím nožů mimo kontrolu a kde jsou ženy napadány a obtěžovány pokaždé, když se shromáždí, aby promluvily, stát mobilizoval pět ozbrojených policistů, aby zatkli komediálního spisovatele," napsal Linehan na svém Substacku.

12 tisíc zatčení ročně

Jak uvedl deník The Times, britská police zatkne ročně zhruba 12 tisíc lidí v souvislosti s příspěvky na internetu, které jsou vyhodnoceny jako "nenávistné". V průměru jde o 30 zatčení denně.

Země podle deníku The Economist zažívá jeden z nejvíce znepokojivých odklonů od svobody projevu. Široce medializovaný byl například případ manželského páru, kterému policie provedla domovní prohlídku a držela jej na policejní stanici kvůli tomu, že si manželé v soukromé konverzaci na WhatsAppu stěžovali na poměry ve škole své dcery. Po pěti týdnech policie vyšetřování ukončila s tím, že nebude podnikat další kroky a rodiče neobviní.

K tématu svobody projevu v Evropě se vyjadřoval i americký viceprezident J. D. Vance během únorové bezpečnostní konference v Mnichově. "Nejel bych do rozvojové země, abych tam říkal, jak mají lidé žít. Ale evropské státy by měly sdílet naše hodnoty, a to zejména v tak základní otázce, jakou je svoboda projevu," prohlásil Vance. Jeho slova vyvolala bouřlivé reakce napříč Evropou.

 
