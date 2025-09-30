Zahraničí

Výjimečný sraz stovek amerických generálů. Bezprecedentní rozsah budí obavy

před 1 hodinou
Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý sejde na výjimečném jednání, které bez udání konkrétního důvodu svolal ministr obrany Pete Hegseth. K armádním špičkám promluví i prezident Donald Trump.
Prezident Donald Trump s ministrem obrany Petem Hegsethem
Prezident Donald Trump s ministrem obrany Petem Hegsethem | Foto: Reuters

Elitní představitelé pozemního vojska, letectva i námořnictva působící v USA i v celém světě se setkají na základně námořní pěchoty Quantico ve státě Virginia.

Podle zdrojů televizní stanice ABC News má být hlavním poselstvím Hegsethova projevu návrat "válečného étosu" do řad armády a představení nových standardů, které by k tomuto cíli měly vést. Hlavní prioritou vojska by měla být obrana vlasti. Vnímání rizik zvenčí a působení zahraničních misí by se mohly dotknout změny, uvádí zdroje.

Ve Spojených státech a desítkách dalších zemí napříč různými časovými pásmy působí přibližně 800 generálů a admirálů. Podle zdrojů listu The Washington Post se Hegsethův rozkaz vztahuje na všechny zástupce armády v hodnosti brigádního generála nebo vyšší, případně jejich ekvivalenty v námořnictvu, kteří zastávají velitelské pozice. Zahrnuje také jejich nejvyšší poradce.

Na schůzce se očekává přítomnost vysokých představitelů armády ze Spojených států i z misí v Evropě, na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří.

Bezprecedentní rozsah setkání vyvolává podle deníku v některých armádních činitelích obavy. Hegseth v nedávné době nařídil rozsáhlé změny v armádě, včetně snížení počtu generálů o 20 procent, propuštění vysokých důstojníků bez udání důvodu a zasadil se také o rozšíření názvu ministerstva obrany o druhotný název "ministerstvo války".

 
