Viceprezident Vance ostře kritizoval Dánsko, že se špatně staralo o lidi v Grónsku

Americký viceprezident J. D. Vance při páteční návštěvě americké základny v Grónsku ostře kritizoval Dánsko za to, jak se staralo o tento ostrov. Podle něj neudělalo dobrou práci pro tamní lidi, píší agentury. Grónsko je dánským poloautonomním územím. O ostrovní území opakovaně projevuje zájem americký prezident Donald Trump, který několikrát prohlásil, že by Grónsko mělo být součástí Spojených států.

"Náš vzkaz Dánsku je velmi jednoduchý - neudělali jste dobrou práci pro lidi v Grónsku. Nedostatečně jste investovali do lidí v Grónsku a do bezpečnostní architektury této neuvěřitelné, krásné země," řekl Vance. Taková situace se podle něj "musí změnit". "A bude to politika Spojených států, která to změní," řekl podle agentur.

Podle amerického politika je patrné, že o Grónsko a okolí mají rostoucí zájem Čína a Rusko, což podle něj odůvodňuje počínání americké administrativy. Na dotaz novinářů uvedl, že Spojené státy nyní neplánují posílit svou vojenskou přítomnost na ostrově, píše BBC. Řekl však, že by Grónsku bylo lépe "pod bezpečnostním deštníkem Spojených států".

Americký viceprezident přistál na americké základně Pituffik kolem 17:00 SEČ. Podle agentury AP Vance poté na americké základně promluvil k vojákům. "Trumpovu administrativu, prezidenta, velmi zajímá bezpečnost Arktidy. A jak víte, je to velká otázka, která se v příštích dekádách ještě zvětší," citují americká média viceprezidenta. Podle agentury AP Vance při své cestě dostane informace na toto téma a také ohledně aktivit na americké základně na severozápadě Grónska.

Návštěva amerického viceprezidenta měla původně trvat tři dny a Vance měl absolvovat několik akcí a schůzek. Plány však vyvolaly nevoli v Grónsku samotném, ale také v Dánsku, jehož je Grónsko poloautonomním územím. Kodaň i Nuuk původní plány na nezvanou třídenní návštěvu vnímaly jako nepřijatelný nátlak. Vance již v únoru kritizoval Dánsko, že se o Grónsko dobře nestará.

Návštěvu v pátek kritizoval i nový grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Podle něj není projevem úcty ke spojenci si naplánovat návštěvu na dobu, kdy je dané území bez vlády. Nielsen, který se stal premiérem tento pátek, narážel na to, že Grónsko sestavovalo v uplynulých týdnech novou vládu po parlamentních volbách.

Vance je tak nakonec na návštěvě pouze na americké základně Pituffik, která je důležitá pro americký systém včasné výstrahy před možným útokem mezikontinentálních balistických raket. Doprovází jej manželka Usha a také poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz.

Trump tvrdí, že Spojené státy potřebují Grónsko pro zajištění své národní bezpečnosti. Podle agentury Reuters se drtivá většina Gróňanů odmítá stát součástí USA a v posledních týdnech se na ostrově uskutečnily protiamerické demonstrace, které patřily k největším protestům v jeho historii. K jednotě proti tlaku zvenčí v pátek vyzval také grónský premiér Nielsen.

