Nový grónský premiér zkritizoval Vance a vyzval k jednotě proti tlaku zvenčí

Nový grónský premiér Jens-Frederik Nielsen vyzval k jednotě proti tlaku, kterému Grónsko čelí zvenčí. Na mysli měl zřejmě prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně tvrdí, že by chtěl nad Grónskem převzít kontrolu. Kritizoval také návštěvu amerického viceprezident J.D. Vanceho.

Jens-Frederik Nielsen je představitelem strany Demokraté (Demokraatit) a na jeho nominaci se shodla vládní většina, která v pátek podepsala koaliční smlouvu, píše agentura AFP.

"V době, kdy se vnější aktéři snaží ovlivnit rozvoj našeho národa, potřebujeme stabilitu a jednotu," uvedl Nielsen. Zanechat rozepří je podle něj jediným způsobem, jak odolat "silnému tlaku, kterému čelíme ze zahraničí".

Nielsen vede koalici, která počítá s podporu čtyř z pěti stran, které zasedají v parlamentu. V opozici tak skončí druhá nejsilnější strana Naleraq, která podporuje rychlejší proces nezávislosti na Dánsku. V letošních parlamentních volbách byli Demokraté první. Nielsen v pátek podle agentur složil přísahu a představil svůj kabinet.

Nielsen se stal premiérem v den, kdy do země přicestoval americký prezident J. D. Vance, který ale nakonec navštíví jen americkou základnu na severozápadě ostrova. Původně měla návštěva začít ve čtvrtek a trvat do soboty. "Nepovažujeme za ukázku respektu ke spojencům přijet na návštěvu v době, kdy není u moci vláda," uvedl Nielsen k návštěvě amerického viceprezidenta. "Je to politováníhodně, ale teď máme vládu, která začne pracovat," uvedl.

Vedle přístupu Spojených států však grónští politici řeší i nastavení vztahů s Dánskem, jehož je Grónsko poloautonomním územím. Část grónské společnosti by si přála větší či úplnou nezávislost na Kodani. "Co se týče nezávislosti, je důležité, abychom projevili opatrnost," uvedl Nielsen.

Třiatřicetiletý politik povede grónskou vládu poprvé, již dříve byl ale ministrem. Grónsko je velmi řídce obydleným územím. Na ploše o rozloze dvou milionů kilometrů čtverečních, což je třikrát velikost Francie, žije sotva 57 000 lidí, což je počet srovnatelný s Opavou.