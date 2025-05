K Zemi se řítí neřízená sovětská sonda. Svět napjatě vyhlíží, kam dopadne

Na zemský povrch během dneška nekontrolovaně dopadne sovětská sonda Kosmos 482, která v 70. letech minulého století mířila k Venuši, ale kvůli poruše se nedostala z oběžné dráhy kolem Země. Konkrétní místo vstupu do atmosféry není jisté, podle odborníků to může být i Česko, ačkoli pravděpodobnější je zřícení do oceánu či neobydlených oblastí.

Evropské centrum trasování a dohledu nad vesmírem (EU SST) očekávala vstup sondy do zemské atmosféry okolo 8:00 středoevropského času s odchylkou několika hodin. Podle dopoledních zpráv však objekt nadále putuje nad planetou ve výšce přes 100 kilometrů. Související Mise k "pekelné" planetě. Tuzemští vědci vyvíjí přelomové kosmické technologie Vzhledem k tomu, že sonda byla navržena tak, aby vydržela vstup do husté atmosféry Venuše, je možné, že přečká průlet zemskou atmosférou a následně dopadne na povrch. Kulovitý aparát má hmotnost 495 kilogramů a průměr 1,17 metru. Sovětský svaz vyslal zmíněnou sondu do vesmíru v roce 1972 v rámci programu Veněra (rusky Venuše), jehož cílem bylo prozkoumat planetu Venuši. Kvůli závadě ale zařízení zůstalo na orbitě kolem Země.