Cenzura posiluje lásku k Rusku, raduje se Peskov. "Vlastenecký trend" má pokračovat

Rusko by se podle Peskova nemělo vracet do dob, kdy "negativita vůči vlastní zemi byla součástí redakční politiky některých publikací". Uvedl to v rozhovoru pro ruský časopis Expert, kde komentoval vývoj žurnalistiky v největší zemi světa. Pochvaloval si také, jak díky cenzuře za poslední tři roky od začátku války na Ukrajině vzrostlo vlastenectví.

"Nyní je doba vojenské cenzury - pro naši zemi bezprecedentní. Koneckonců, válka probíhá i v informačním prostoru. A bylo by špatné zavírat oči před médii, která se záměrně zabývají diskreditací Ruska. Proto se domnívám, že tento režim je nyní oprávněný," přiznal poprvé veřejně cenzuru v největší zemi světa mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru pro páteční vydání časopisu Expert. Podle mluvčího Kremlu to má pozitivní dopad, roste totiž vlastenectví. "Myslím, že pocit lásky k Rusku, hrdost na ně, byl u většiny lidí vždy přítomen, ale řada médií myšlenku prosazování takové agendy nepřijalo. Dokonce bych řekl, že součástí redakční politiky řady ruských médií bylo vyjadřování skepse vůči vlastní zemi," posteskl si. Související Tohle už bylo moc i na Bílý dům. Peskov se v podstatě vysmál Ukrajině i Trumpovi 1:01 Dmitrij Peskov v rozhovoru, který zas tak často - až na výjimky v podobě spřátelených médií, velkých světových agentur či televizí - nedává, také řekl, že "vlastenecký trend" bude pokračovat. Nepřeje si totiž návrat médií, která musela kvůli tlaku státu odejít. "Abychom se znovu nevrátili do dob zuřivé Meduzy (Meduza je web sídlící v lotyšské Rize, kam se musela přesunout; pozn. red.), která buď o Rusku říká špatné věci, nebo vůbec nic," podotkl. Cenzuru v Rusku zaštiťuje speciální úřad Roskomandzor, který aplikuje do praxe takzvaný zákon o zahraničních agentech. Za toho může být označen nejen občan Ruské federace nebo ruská právnická osoba, ale také občané jiných států - a Putinův režim tento zákon zneužívá právě i proti nepohodlným novinářům. Související Rusko v Česku používá telegramové záškodníky, Čína satelitní stanici, popisuje BIS Organizace Reportéři bez hranic situaci žurnalistů v Rusku sleduje, k pátku podle ní bylo v ruských věznicích nejméně 35 novinářů a dalších 15 pracovníků médií. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla podle nejnovějšího reportu téměř všechna nezávislá média zakázána, zablokována anebo prohlášena za "zahraniční agenty" či "nežádoucí organizace", všechna média ostatní podléhají vojenské cenzuře. Spousta novinářů a médií tak z Ruska musela odejít a pracuje v zahraničí. 1:08 Mluvčí Kremlu Peskov: Cíl je skoro splněn, Ukrajina je z velké části demilitarizovaná | Video: Twitter/Anton Gerashchenko