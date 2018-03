V roce 2135 může do Země narazit půlkilometrový asteroid. NASA vyvíjí plán, jak kolizi zabránit

před 52 minutami

Pravděpodobnost, že asteroid Bennu narazí do Země, je sice velmi malá, NASA ale nechce situaci podcenit. Vyrábí loď, která by si s tělesem poradila.

Washington - Zhruba jednou za šest let proletí kolem Země půlkilometrový asteroid Bennu. Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) až donedávna ujišťoval, že těleso nepředstavuje žádné reálné riziko. Teď ale NASA uvedla, že Bennu se může v roce 2135 dostat do tak nevhodného směru, že by se s velmi malou pravděpodobností mohl srazit s naší planetou.

K nárazu by podle výpočtů mohlo dojít přesně 25. září 2135, tedy za necelých 118 let. Experti ale varují před používáním slov jako "apokalypsa", "konec světa" nebo "soudný den". Zatím jde jen o výstražné varování do budoucna.

"Když nalezneme objekt, který by mohl představovat hrozbu, raději se na to dopředu připravíme," uvedl pro americký list The Washington Post vesmírný inženýr z NASA Brent Barbee.

A tak odborníci pracují na plánu, jak případné srážce zabránit.

Pravděpodobnost kolize je v současnosti 1 ku 2700. Tento poměr se ale během let změní - k lepšímu, nebo horšímu.

Tajná zbraň proti asteroidu

Bennu by do Země narazil rychlostí asi 12 kilometrů za sekundu. Síla výbuchu by se rovnala ekvivalentu 1450 megatun TNT. "Pro srovnání: výbuch každé atomové bomby použité ve druhé světové válce (dvě bomby svržené na japonská města Hirošimu a Nagasaki - pozn. red.) se rovnal ekvivalentu přibližně 20 kilotun TNT," uvedl pro britský list The Telegraph Dante Lauretta z Arizonské univerzity.

A dodal, že ruská Car bomba - tedy vůbec nejsilnější nukleární puma, jaká kdy byla odpálena - se rovnala asi 50 megatunám TNT.

Odborníci předvídají, že Bennu by vyhladil vše v okolí do padesáti kilometrů. Několik stovek kilometrů od "místa činu" by už podle Lauretty šlo o velmi nepatrný otřes, pocitově stejný, jako když člověk mine projíždějící nákladní auto.

Tomuto scénáři má zabránit "tajná zbraň" vědců z NASA a Správního úřadu pro národní jadernou bezpečnost (NNSA). Ti letos v březnu představili projekt s názvem HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Cílem je vybudovat 8,8 tuny těžkou vesmírnou loď, která by narazila do asteroidu a změnila jeho směr tak, aby Země nebyla v ohrožení.

Tak zní první možnost. Může se ale stát, že vesmírné plavidlo nedokáže příliš velký asteroid zpacifikovat. V tom případě vědci zvažují, že přistoupí k radikálnějšímu řešení - k asteroidu by se vystřelila jaderná hlavice a odpálila by ho daleko od naší planety.

Jak se nejlépe s asteroidem vypořádat, by mohla pomoci rozluštit také sonda OSIRIS-REx. Ta je od podzimu 2016 na vesmírné misi, kdy putuje k planetce Bennu. Na ní má mimo jiné odebrat vzorky a přinést je zpátky na Zemi.

Delší než Eiffelova věž

Nyní je jednoduše potřeba získat o tělesu více informací, vysvětluje Kirsten Howleyová z kalifornské výzkumné laboratoře Lawrence Livermore National Laboratory.

Zatím se toho totiž o Bennu moc neví. Jde o planetku, kterou astronomové objevili v roce 1999 a která je zřejmě velmi bohatá na uhlík. Váží asi 78 milionů tun.

Experty ale znepokojuje hlavně její velikost. Bennu převyšuje třeba Eiffelovu věž v Paříži a se svými zhruba 500 metry i Empire State Building v New Yorku.

Asteroid Chicxulub, který byl zřejmě hlavní příčinou vyhynutí dinosaurů, byl ale o téměř deset kilometrů delší.

