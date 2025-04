V Německu se dohodli na nové vládě. Zemi povede CDU/CSU se sociálními demokraty

Německá konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se dohodly na vytvoření koaliční vlády. Na tiskové konferenci to ve středu potvrdil příští německý kancléř Friedrich Merz. Německo podle něj dostane silnou a akceschopnou vládu, která bude reformovat a investovat, učiní zemi bezpečnější a hospodářsky silnější. Evropa se podle Merze bude moci na Německo spolehnout.

Merzovi konzervativci, kteří vyhráli únorové předčasné parlamentní volby, a sociální demokraté začali o koaliční vládě jednat v polovině března. Společně mají ve Spolkovém sněmu většinu 328 poslanců z 630. Podle německých médií bude mít Křesťanskodemokratická unie (CDU) ve vládě sedm křesel, bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) tři a SPD pět.

Podle Merze je dohoda "velmi silným a jasným signálem" pro německé občany i partnery v Evropské unii. "Německo dostane akceschopnou a silnou vládu," řekl. Strany se podle něj dohodly na silném plánu, "pomocí kterého zemi posuneme kupředu". Podle předsedy CSU a bavorského premiéra Markuse Södera bude nová vláda nejen investovat, ale také konsolidovat a reformovat. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil, který bude podle německých médií v nové vládě vicekancléřem a ministrem financí, řekl, že Německo bude mít stabilní vládu s jasným kurzem, která bude sázet na hospodářskou sílu a společenskou soudržnost.

Strany se dohodly mimo jiné na další podpoře Ukrajiny, která se už více než tři roky brání ruské invazi, na další spolupráci se Spojenými státy, ale také na zpřísnění migrační politiky a podpoře německého hospodářství. Nová vláda hodlá také významně zvýšit výdaje na obranu.

V oblasti migrace podle Merze nová vláda mimo jiné na dva roky pozastaví možnost slučování rodin migrantů, kteří požívají jen subsidiární, tedy časově omezenou ochranu. Ukončí také dobrovolné programy pro přijímání uprchlíků. Strany se také dohodly na odmítání migrantů na hranicích, a to i v případě, že budou chtít požádat o azyl. Činit tak Německo bude podle dohody v koordinaci s evropskými sousedy. Podle Merze má vláda v úmyslu také deportovat migranty do Afghánistánu a do Sýrie, počínaje pachateli trestných činů.

Těsně po volbách Merz avizoval, že chce mít vládu sestavenou do Velikonoc. Sociální demokraté ovšem chtějí nechat o vstupu do vlády hlasovat členskou základnu, což zabere deset dní. Schválit musí koaliční dohodu předsednictvo CSU, CDU chce nechat hlasovat malý stranický sjezd. Je tak pravděpodobné, že se Merz kancléřem nestane do Velikonoc, ale až na začátku května.

Už v úvodních sondážních rozhovorech se konzervativci a sociální demokraté dohodli mimo jiné na reformě takzvané dluhové brzdy, tedy ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země. Cílem bylo umožnit půjčky, které by financovaly zvýšení výdajů na obranu. Vyjednavači se shodli také na vytvoření investičního fondu o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu Kč), který má být financován z půjček. Obě opatření se podařilo stranám budoucí vlády prosadit v březnu v obou komorách parlamentu: voleném Spolkovém sněmu i Spolkové radě, která zastupuje zájmy 16 spolkových zemí.