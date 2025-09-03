Zahraničí

V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

Středeční nehoda lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně tři mrtvé a zhruba 20 zraněných, uvedla CNN Portugal s odkazem na policii.  Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce, vykolejila a následně havarovala.
Vykolejený vagon slavné lanovky v Lisabonu.
Vykolejený vagon slavné lanovky v Lisabonu. | Foto: x.com/Joa15inho

Několik lidí v ní zůstalo zaklíněno. Na místě zasahuje záchranná služba, policie a hasiči. Příčina nehody je zatím nejasná.

Tři ze zraněných jsou v kritickém stavu, byli převezeni do nemocnice São José.

Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá 19 pozemních vozidel. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 osob.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake  sdělil, že ministerstvo v tuto chvíli nemá informace, ze by mezi zraněnými byli čeští občané. "Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady," dodal.

Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Pozemní lanovku v lisabonské čtvrti Misericórdia provozuje společnost Carris. Od roku 2002 je tato historická lanovka z roku 1890 chráněna jako portugalská národní památka, uvádí internetová encyklopedie Wikipedie.

Linka funguje na klasickém principu pozemní lanové dráhy se dvěma kolejovými vozy trvale připojenými k opačným koncům lana, které je na horním konci dráhy vedeno přes kladku. Lano spojuje oba vozy tak, že jeden stoupá a druhý současně klesá, přičemž jeden vůz funguje jako protiváha pro ten druhý. V Česku podobně pracuje lanová dráha na Petřín v Praze.

 
