V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

Několik lidí v ní zůstalo zaklíněno. Na místě zasahuje záchranná služba, policie a hasiči. Příčina nehody je zatím nejasná.
Tři ze zraněných jsou v kritickém stavu, byli převezeni do nemocnice São José.
🇵🇹 #ULTIMAHORA | El icónico tranvía Funicular Gloria de #Lisboa, #Portugal, se descarrila causando heridos y hasta el momento se contabilizan 3 fallecidos. O descarrilamento do Elevador da Glória, que ocorreu esta quarta-feira à tarde, em Lisboa #elevadordagloria #Lisboa pic.twitter.com/0PvqRnZZPe— Redacción: Última hora (@RedaccionUH) September 3, 2025
Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá 19 pozemních vozidel. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 osob.
🔴 #URGENTE | El icónico tranvía Funicular Gloria de Lisboa, Portugal, se descarrila y causa heridos. pic.twitter.com/yNgtTdtFro— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 3, 2025
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že ministerstvo v tuto chvíli nemá informace, ze by mezi zraněnými byli čeští občané. "Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady," dodal.
Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Pozemní lanovku v lisabonské čtvrti Misericórdia provozuje společnost Carris. Od roku 2002 je tato historická lanovka z roku 1890 chráněna jako portugalská národní památka, uvádí internetová encyklopedie Wikipedie.
Linka funguje na klasickém principu pozemní lanové dráhy se dvěma kolejovými vozy trvale připojenými k opačným koncům lana, které je na horním konci dráhy vedeno přes kladku. Lano spojuje oba vozy tak, že jeden stoupá a druhý současně klesá, přičemž jeden vůz funguje jako protiváha pro ten druhý. V Česku podobně pracuje lanová dráha na Petřín v Praze.