Český turista se zřítil na výletě v italských Dolomitech. Pád nepřežil

V italských Dolomitech v pátek odpoledne zahynul český turista, uvádí agentura ANSA a veřejnoprávní stanice Rai. Muž, který byl na výstupu ve skupině, se podle médií zřejmě nešťastnou náhodou odchýlil z trasy a zřítil se.

Podle italských médií se jednalo o muže ve věku padesáti let, české národnosti. Neštěstí se stalo v pátek, kolem druhé hodiny odpoledne v oblasti Val di Fassa v Tridentsku. Muž se zřítil do hloubky zhruba sto metrů poté, co ztratil rovnováhu na exponovaném úseku stezky, kterou procházel ve skupině.

Vittima un uomo della Repubblica Ceca che stava percorrendo il sentiero Lino Pederiva, andando verso il rifugio Passo San Nicolò https://t.co/MYzjl0UvjC — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) July 11, 2025

Trasa vede k horské chatě Rifugio Passo San Nicolò v nadmořské výšce 2340 metrů. Skupina turistů, ve které tragicky zemřel muž, mířila po stezce k vrchu Passo San Nicolò ve výšce zhruba 2400 metrů nad mořem. Muž se zřítil ze stezky a dopadl na skály.

Lidé ze skupiny přivolali záchranáře. Na pomoc turistovi přiletěla vrtulníkem horská služba. Muž podle informací tisku zemřel na místě a tělo se již podařilo dopravit do údolí.