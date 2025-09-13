Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Na začátku září doprovázela zhruba 12letá dívka svého otce do čínské metropole, kde se konala vojenská přehlídka k výročí vítězství nad Japonskem. Státní média zveřejnila fotografie, na nichž Ču-ae v tmavě modrém kostýmku vystupuje z těžce obrněného vlaku a stojí za otcem, zatímco čínští představitelé vítají severokorejskou delegaci.
Šlo o její první vystoupení mimo rodnou zemi. Tento okamžik někteří analytici interpretují jako signál, že otec dceru připravuje na to, že jednou převezme moc.
Michael Madden, odborník na severokorejskou elitu ze Stimsonova centra ve Washingtonu, k tomu pro The Guardian poznamenal: "V současnosti je Ču-ae favoritem na post příštího nejvyššího vůdce. Získává praktické zkušenosti s protokolem a vystupováním, což jsou dovednosti nezbytné pro budoucí hlavu státu."
Od tajemství k veřejným ceremoniím
Podrobnosti o dětech Kim Čong-una zůstávají i dnes kusé. Jihokorejská zpravodajská služba (NIS) v roce 2017 uvedla, že severokorejský vůdce a jeho manželka Ri Sol-ču mají tři potomky: syna narozeného v roce 2010, dceru z roku 2013, zřejmě právě Kim Ču-ae, a dítě z roku 2017, jehož pohlaví není známo.
O existenci Ču-ae se svět poprvé dozvěděl kuriózně. Bývalý americký basketbalista Dennis Rodman v roce 2013 prozradil, že během své návštěvy Pchjongjangu držel v náručí Kimovu dceru. Na veřejnosti se však objevila až v roce 2022, kdy se po boku otce zúčastnila odpalu mezikontinentální balistické rakety.
Od té doby ji severokorejská média ukazují stále častěji - při vojenských přehlídkách, na oficiálních banketech nebo třeba při otevření luxusního letoviska Wonsan Kalma.
Státní propaganda dívku začala titulovat jako "váženou" dceru. Jde o přídomek, který je vyhrazen pouze nejvýznamnějším osobnostem režimu. Stejného označení se dočkal i její otec, když byl definitivně potvrzen jeho status následníka.
Rodinná dynastie
Pokud by Ču-ae skutečně převzala moc, stala by se čtvrtým členem rodiny Kimů, který stojí v čele Severní Koreje od jejího založení v roce 1948 Kim Ir-senem. Dynastie si od počátku buduje kult "posvátné krve" a tvrdí, že jen její příslušníci mají legitimitu vést stát.
Každý nový vůdce musel projít náročnou přípravou. Kim Čong-il i jeho syn Kim Čong-un se postupně etablovali v armádních a stranických strukturách, než převzali absolutní moc. Zda bude Ču-ae následovat stejnou cestu, není jisté. Zvláště vzhledem k jejímu nízkému věku, odhadovanému na pouhých 12 až 13 let.
Další otázkou je, jak by se na její případný vzestup dívaly vládní elity a armáda v hluboce patriarchální společnosti, kde ženy nikdy nehrály v politice dominantní roli.
Někteří analytici soudí, že Kim Čong-un se snaží dceru zviditelňovat právě proto, aby veřejnost postupně připravil na možnost, že se do čela země postaví žena. Rozsah jejích veřejných vystoupení se za poslední roky výrazně rozšířil z čistě vojenských událostí i na politické a ekonomické akce.
Kim Čong-un je dnes ve věku kolem čtyřicítky a navzdory zdravotním problémům, které jej trápily v minulosti, působí relativně v dobré kondici. V otázce nástupnictví proto zatím nepanuje naléhavost. Přesto jihokorejská zpravodajská služba letos znovu potvrdila, že Ču-ae považuje za nejpravděpodobnější nástupkyni.
To, zda se skutečně chopí moci, však závisí na mnoha proměnných - od postoje armády až po vnitřní dynamiku vládnoucí strany. Jisté je jen to, že její hvězda na veřejné scéně stoupá. A pokud by se jednou opravdu stala první ženou v čele Severní Koreje, šlo by o zásadní zlom v dějinách země, která je už po čtyři generace pevně svázána s rodinou Kimů.