Turistka tančila pole dance na stožáru s tureckou vlajkou, hrozí jí tři roky vězení.

Úřady neuvedly, zda byla žena identifikována a zadržena. Místní média píší, že jde o zahraniční turistku, její národnost ale neuvádí.
Kancelář guvernéra dále informovala, že na základě "tohoto odporného incidentu, který pošlapává národní a morální hodnoty tureckého národa", bylo zahájeno vyšetřovaní.
