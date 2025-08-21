Turistka tančila pole dance na stožáru s tureckou vlajkou, hrozí jí tři roky vězení.

Mladá turistka ve středním Turecku ve významné archeologické oblasti Kappadokie tancovala pole dance na tyči, na níž vlála turecká vlajka. Místní úřady ji kvůli tomu začaly vyšetřovat a za urážku státního symbolu jí hrozí až tři roky vězení, informovala agentura AFP s odvoláním na kancelář guvernéra ve městě Nevşehir.

Úřady neuvedly, zda byla žena identifikována a zadržena. Místní média píší, že jde o zahraniční turistku, její národnost ale neuvádí. Kancelář guvernéra dále informovala, že na základě "tohoto odporného incidentu, který pošlapává národní a morální hodnoty tureckého národa", bylo zahájeno vyšetřovaní. 🔴 Türkiye bayraklı direkte dans eden turiste soruşturma



👉 Soruşturma, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. https://t.co/IqFMkSkYgd pic.twitter.com/2H3E1BIooA — bianet (@bianet_org) August 21, 2025