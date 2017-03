Turecko ukončilo vojenskou operaci na severu Sýrie

před 53 minutami

Turecko dokončilo svou vojenskou operaci na severu Sýrie, která byla podle Ankary cílená na ochranu tureckých hranic před teroristy. Uvedla to turecká Národní bezpečnostní rada (MGK), podle níž skončila akce úspěšně. Podle agentury AFP není zcela jisté, zda a kdy se turecké jednotky budou ze sousední země stahovat. Turecko zahájilo operaci nazvanou Štít Eufratu loni v srpnu. Pozemní jednotky podporované nálety se soustředily na boj proti radikálním islamistům z organizace Islámský stát (IS), ale zároveň i proti kurdským milicím YPG, které byly jednou z nejúspěšnějších sil v boji proti IS. Zasedání rady předsedal prezident Recep Tayyip Erdogan. Další podrobnosti Ankara nezveřejnila.

autor: ČTK