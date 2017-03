Hlavní město teroristů z Islámského státu je před pádem. Konečné porážce radikálů ale brání politika

před 33 minutami

Koalice kurdských a arabských bojovníků se chystá na dobytí syrské Rakky, samozvaného hlavního města džihádistů z teroristické organizace Islámský stát. Ve městě, které má asi 200 000 obyvatel, je čeká tuhý odpor. Největší překážku ale nemusejí představovat barikády a tunely, které islamisté ve městě vybudovali. Syrské demokratické síly (SDF) spoléhají na americkou vzdušnou podporu. Proti dobytí Rakky Kurdy se ale staví Turecko, které celou akci blokuje. Bíly dům proto zatím údajně nedal akci s ohledem na svého tureckého spojence zelenou.

Damašek - Koalice válčící proti teroristické organizaci Islámský stát stahuje obklíčení "hlavního města islamistů". Chystá se k útoku na syrskou Rakku.

Poté co milice složené z kurdských a arabských bojovníků dobyly nedalekou vojenskou základnu, ovládly už i hráz přehrady Tabka ležící asi 40 kilometrů nad Rakkou na řece Eufrat. Podle mluvčí navíc Syrské demokratické síly (SDF) v postupu pokračují.

V samotném 200tisícovém městě ale milice pravděpodobně narazí na tuhý odpor teroristů, kteří si na místě vybudovali barikády, vykopali tunely, pokládají miny a podle některých zpráv by proti útočníkům mohli použít i chemické zbraně.

Experti ale nepochybují, že Rakka padne. Pokud budou mít dobyvatelé americkou vzdušnou a technickou podporu, na kterou spoléhají.

Právě USA jsou hlavní zemí mezinárodní koalice bojující v Sýrii a v sousedním Iráku proti Islámskému státu.

Američané také letecky přepravili jednotky SDF na místo nedaleko přehrady a protidžihádistickým bojovníkům plánují poskytnout i dělostřeleckou podporu.

Podle nepotrvzených zpráv spolu s SDF bojují i členové americké námořní pěchoty.

Problém s Tureckem

Bíly dům ale zatím údajně nedal dobytí Rakky zelenou - s ohledem na svého spojence Turecko, které se proti ovládnutí Rakky silami SDF staví.

Turci upozorňují na to, že SDF jsou pod vlivem jednotek syrských Kurdů (YPG). Ankara pokládá YPG za teroristickou organizaci kvůli jejímu spojení s tureckou Kurdskou stranou pracujících, se kterou Ankara válčí.

Syrští Kurdové už oznámili, že chtějí Rakku začlenit do svého "projektu" nové federální Sýrie. Nedaleko města vytvořili prozatímní Radu občanů Rakky, která se má ve městě ujmout vlády. Dokonce už i cvičí policisty, kteří se mají po osvobození Rakky starat o pořádek v ulicích.

Čekání na referendum

Americké noviny, například deník The Wall Street Journal, uvádějí s odvoláním na své zdroje ve Washingtonu, že do samotného města nevstoupí protiislamističtí bojovníci před 16. dubnem, kdy se v Turecku bude konat referendum o posílení pravomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

S Turky se prý před referendem "těžko jedná". Navíc útok na Rakku, který by vedli částečně i Kurdové, by výsledky referenda mohl ovlivnit. I když není jasné, jakým směrem.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson má ve čtvrtek v Turecku o obsazení Rakky a její správě jednat s tureckými politiky, uvedl turecký provládní deník Daily Sabah.

Kurdové přitom naopak tlačí na Američany, aby se s dobýváním města začalo co nejdřív. Mluvčí SDF minulý týden prohlásila, že boj o město by měl začít do dvou týdnů. Podobně spěchají i někteří evropští spojenci Spojených států. Francouzský ministr obrany Jean-Yves Drian řekl, že bitva začne v průběhu dní. Francouzi údajně mají v Sýrii také své jednotky podporující SDF.

Katastrofa odvrácena

O "metropoli" džihádistů se tento týden mluvilo ještě ve spojitosti s nedalekou přehradou Tabka, kterou koaliční bojovníci dobyli a údajně jí hrozilo protržení. Přehrada byla poškozena buď v rámci bojů, nebo při ústupu islamistů. V případě jejího přetržení, před kterým varoval Damašek i přímo islamisté, by mohla pod vodou skončit nejen Rakka, ale i její okolí.

Jednotky SDF ale ve středu informovaly, že poničené výpustě, kvůli kterým byla přehrada přeplněná, se podařilo opravit.

autoři: Marek Hudema, Zahraničí

