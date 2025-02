Tajně se setkala s Asadem a hájila Rusko. Trumpova šéfka tajných služeb budí obavy

Tato nominace staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolala asi nejvíce kontroverzí. Veteránku z Iráku a bývalou demokratickou kongresmanku z Havaje Tulsi Gabbardovou senátní výbor tento týden těsně doporučil na pozici ředitelky zpravodajských služeb (DNI).

Gabbardová "proslula" řadou výbušných názorů. Na začátku ruské invaze na Ukrajinu napsala na síti X, že jsou za vyhrocení krize zodpovědné Spojené státy a NATO. V roce 2017 se tajně setkala se syrským prezidentem Bašárem Asadem. A Edwarda Snowdena, který vyzradil americké tajné informace a pak uprchl do Ruska, označila za "odvážného". Očekávalo se, že to v Senátu nebude mít jednoduché. A to ani u některých republikánů.

Gabbardová navíc nemá žádné zkušenosti s tajnými službami. Sama sebe obhajuje tím, že má bohaté zkušenosti z armády a obnoví důvěru ve zpravodajské služby. Ve své úvodní řeči před senátory prohlásila, že důvěra amerických občanů v tajné služby je na "historickém minimu". Vyjmenovala hlavní selhání CIA, FBI a DNI včetně americké invaze do Iráku, která podle ní byla založena "buď na naprostém výmyslu, nebo selhání zpravodajských služeb".

Dále uvedla, že bývalí šéfové CIA nebo DNI se dopouštěli nekalých praktik a zasahovali do politiky. Jako příklad dává obvinění, že Trump spolupracoval s Rusy při kampani v roce 2016. "Já sama jsem byla hned 24 hodin po kritice nominace Kamaly Harrisové umístěna na tajný seznam sledovaných osob pro domácí terorismus, takzvaný Quiet Skies. Tohle musí skončit," uvedla Gabbardová.

Pozice ředitele zpravodajských služeb byla zřízena po teroristických útocích 11. září 2001 kvůli zlepšení chronicky nefunkční koordinace zpravodajských služeb. Ředitel vystupuje v pozici poradce prezidenta a dohlíží na rozpočty zpravodajských služeb. Jeho úřad tak vykonává dohled nad osmnácti zpravodajskými agenturami včetně CIA. Kritici především z Demokratické strany říkají, že Tulsi Gabbardová nemá pro tuto roli žádné zkušenosti. Trumpovým výběrem ale byli zaskočeni i někteří republikáni. Senátorka za republikány Susan Collinsová řekla, že "byla její nominací šokována".

Paradoxně Gabbardová v roce 2020 kandidovala na prezidentku USA s programem proti Trumpovi. "Seznam jeho prohřešků a zneužití pravomocí je velmi dlouhý. Není způsobilý vykonávat funkci prezidenta," prohlásila ještě na Trumpův účet a po odstoupení z kampaně podpořila bývalého prezidenta Joea Bidena. Před třemi lety se ale s Demokratickou stranou rozloučila s odůvodněním, že se nyní jedná o "elitářský spolek válečných štváčů". Gabbardová se totiž dlouhodobě vymezuje proti vojenským intervencím USA na Blízkém východě a přílišné angažovanosti Ameriky po světě.

Gabbardová nakonec velmi těsně (o jeden hlas) prošla do dalšího kola senátního hlasování, kde bude patrně potvrzena. Podpořili ji pouze republikáni. Demokraté ji grilovali za vyjádření na síti X o ruské agresi na Ukrajinu. "Této válce a utrpení by se dalo snadno předejít, kdyby Bidenova administrativa a NATO jednoduše uznaly legitimní obavy Ruska o svou bezpečnost," napsala Gabbardová. Nepomohlo jí ani to, že ji v ruské televizi chválil propagandista Putinova režimu Vladimir Solovjov, který Gabbardovou nazval "naší přítelkyní".

"Vaše komentáře byly vysílány v ruské televizi, víte o tom?" konfrontoval ji vyčítavě senátor Bennet kvůli jejím úvahám, že za válku na Ukrajině může Amerika. Gabbardová se však bránila, že později ruskou invazi odsoudila. "Měl byste rovněž citovat můj výrok, ve kterém jsem Putina kritizovala za jeho napadení Ukrajiny," odsekla senátorovi.

A došlo i na její tajnou schůzku s bývalým syrským diktátorem Asadem v roce 2017. Ten během občanské války použil podle USA i OSN proti opozici chemické zbraně a docházelo i k masovému mučení. Jeden ze senátorů se proto Gabbardové ptal, zda požadovala od Asada odpovědi i na tyto zrůdné činy. "Ano, kladla jsem mu tvrdé otázky na chování režimu, použití chemických zbraní a brutální zásahy proti svým vlastním lidem," odpověděla.

Nejtěžší okamžiky zažila Gabbardová při obhajobě svého postoje vůči Edwardu Snowdenovi. Tento bývalý zaměstnanec CIA vynesl do médií utajované informace o rozsáhlém sledování amerických občanů v rámci protiteroristických opatření a potom uprchl do Ruska. Pro svůj čin vyzrazení národně-bezpečnostních informací je mnohými nazýván vlastizrádce a v USA mu hrozí tvrdý trest. Bývalý viceprezident Dick Cheney řekl, že "to je zrádce a doufám, že ho jednou dostaneme". Gabbardová však v minulosti vyjádřila Snowdenovi podporu a nazvala ho "odvážným". Před senátory na otázku, zda je Snowden zrádce, odmítala jasně odpovědět. Pouze přiznala, že tenkrát porušil zákon.

Gabbardovou ještě musí schválit Senát na plénu. Republikáni mají v této komoře Kongresu těsnou většinu s 53 senátory ze 100.

Mohlo by vás zajímat: Trump žádá omluvu od biskupky, žádala o slitování nad migranty a LGBT (23. 1. 2025)