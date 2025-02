Trumpův exporadce Bannon přiznal vinu v kauze sbírky na hraniční zeď, vyhne se vězení

Steve Bannon, prominentní spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, se v úterý přiznal k účasti na podvodu v kauze kolem sbírky na stavbu zdi na hranici s Mexikem, jejíž organizátoři podle prokurátorů oklamali dárce. Na základě dohody o vině a trestu bývalý stratég Bílého domu nemusí do vězení a dostal tříletou podmínku, informují agentury AP a Reuters.

Bannon je jedním z ideologických lídrů Trumpova tábora. Podílel se na jeho úspěšné kampani v roce 2016 a poté několik měsíců zastával funkci "hlavního stratéga" Bílého domu. Bývalý šéfredaktor konzervativního serveru Breitbart News i díky svému populárnímu internetovému pořadu War Room zůstává vlivnou osobností americké politické scény, jakkoli od roku 2017 není v prezidentově oficiálním týmu.

Během Trumpova prvního mandátu byl zapojený do projektu We Build The Wall (Stavíme zeď), který sliboval vynaložit milionové dary na výstavbu bariéry na americko-mexické hranici. Podle prokurátorů šlo o podvod a Bannon pomohl převést statisíce dolarů dalším dvěma lidem zapojeným do tohoto spiknutí. Když Trump těsně před odchodem z Bílého domu udělil Bannonovi milost ve federálním procesu, stát New York proti němu na základě stejných obvinění v roce 2022 vznesl novou obžalobu o celkem šesti bodech.

V dohodě se státní prokuraturou se Bannon přiznal k bodu plánování podvodu. Při odchodu ze soudní síně podle AP řekl, že se cítí skvěle. Před oznámením dohody byl začátek hlavního líčení v dané kauze plánován na 4. března, Bannon případ označoval za politickou perzekuci.

Zatímco prezidentův exporadce vyvázl s podmínkou, další aktéři kauzy se vězení nevyhnuli. Zakladatelé sbírky Brian Kolfage a Andrew Badolato se v roce 2022 přiznali ve federálním procesu a o rok později dostali tresty ve výši čtyř a tří let za mřížemi. Dalšího spoluobviněného soud také poslal do vězení.

Bannon strávil jistou dobu za mřížemi v loňském roce kvůli rozsudku v jiném procesu, v němž byl stíhán za pohrdání Kongresem. Porota jej uznala vinným kvůli neochotě spolupracovat při vyšetřování vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu v lednu 2021 a Bannon dostal čtyřměsíční trest.