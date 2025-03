V Kremlu se šíří obava. Roztržka Trumpa se Zelenským má nečekaný dopad

Rozpory mezi USA a Ukrajinou by mohly zmařit potenciální dohodu mezi Washingtonem a Moskvou. Kreml se toho podle ruského opozičního deníku The Moscow Times stále více obává.

Spojené státy vedené prezidentem Donaldem Trumpem kromě zatím neúspěšných jednání s Ukrajinou vedou i paralelní rozhovory s Rusy. Jejich cílem je hledat dohodu Moskvy a Washingtonu o sblížení. Dva ruští vládní úředníci pro The Moscow Times ale vyjádřili obavu z budoucnosti.

"Pro Trumpa jsme (Rusko) cenní především v souvislosti s řešením problému: války na Ukrajině. Pokud tento problém vypadne z agendy, pak je celá agenda zpochybněna - o čem jiném se dá mluvit?" uvedl ruský diplomat, který kvůli citlivosti tématu hovořil pod podmínkou anonymity.

Trump prosazuje rychlé ukončení tříleté ruské agrese na Ukrajině. "Vzrušuje ho především představa že je to on, kdo dokáže vyřešit velmi obtížný problém. Pokud Ukrajina nepřistoupí na jeho podmínky, celý vzorec ztrácí smysl," dodal další ruský diplomat.

Rusové se snaží zahrnout do případné dohody mnoho požadavků. Jde nejen o zajištění nadvlády jejich země nad Ukrajinou, ale také obnovení diplomatických styků s USA, zrušení sankcí a zahájení společných projektů ohledně přírodních zdrojů v Arktidě a Rusku. Taková dohoda by podle deníku mohla Kremlu poskytnout tolik potřebné dlouhodobé investice a přístup k technologiím, které mu v současnosti chybí.

Podle jednoho z ruských vládních představitelů portfolio zájmů Moskvy dalece přesahuje to, co by se za normálních okolností považovalo za priority USA. "Vzhledem k Trumpovým náladám ho kontrola zbrojení příliš nezajímá. Regionální problémy? Mnohé z nich zvládne i bez nás. Proto někteří naši lidé právě teď slaví - ale možná je to předčasné," řekl úředník listu The Moscow Times.

Kreml vidí potenciální páku v oblastech, jako je Arktida a schopnost Moskvy usnadnit jednání USA s Íránem. "Žádná z těchto otázek však není pro Trumpa tak přesvědčivá bez faktoru Ukrajina," připustil další diplomat.

Trumpovo rozhodnutí pozastavit vojenskou pomoc Ukrajině vyvolalo překvapenou, ale nadšenou reakci Kremlu. Jsou přesvědčeni, že jim přináší velkou výhodu jak z vojenského, tak z morálního hlediska. Navzdory nejistotě Kreml nadále doufá, že kombinace politického tlaku USA a ruské vojenské síly nakonec přiměje Kyjev k mírovému jednání.

Moskva předpokládá, že jakákoli budoucí dohoda bude pro Ukrajinu znamenat ještě tvrdší podmínky než před konfrontací ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem v Oválné pracovně. "Náš dialog s Trumpovou administrativou pokračuje. Budeme nadále prosazovat návrhy na ukončení konfliktu a doufat, že se Zelenskyj dříve či později vrátí do Bílého domu - a v tu chvíli budeme moci ještě více utáhnout šrouby," uvedl ruský diplomat.

Obavy z krachu sbližování s USA vyjádřil už dříve ruský prezident Vladimir Putin. "Uvědomujeme si, že ne všichni jsou rádi, že se rusko-americké kontakty obnovují… Musíme to mít na paměti a využít všech možností, které nabízí diplomacie a zvláštní služby, abychom takové pokusy zmařili," prohlásil Putin.

Podle kremelských zdrojů se Putin pokusí přenést mezinárodní vinu za prodlužování války na Zelenského, ale zároveň se bude před uzavřením případné dohody snažit postoupit na bojišti co nejdále. "Dokud držíme strategickou iniciativu, bylo by zastavení iracionální. Budeme pokračovat v tlaku na frontové linii," dodal jeden ze zdrojů z Putinova okolí, s kterým The Moscow Times hovořili.

