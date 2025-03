Zdroj odhalil "poslední kapku" pro Trumpa. Zelenskyj ho dopálil až po ostré hádce

Všichni hlavní poradci pro národní bezpečnost souhlasili s rozhodnutím Donalda Trumpa pozastavit Ukrajině veškerou vojenskou pomoc. Amerického prezidenta k tomuto kroku přiměla slova jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského o tom, že si myslí, že konec války je daleko.

Představitel Bílého domu deníku The Wall Street Journal sdělil, že o případné další pomoci rozhodne Trump ve chvíli, kdy bude vidět, že Zelenskyj usiluje v dobré víře o mírová jednání s Ruskem.

"Prezident jasně řekl, že se zaměřuje na mír. Potřebujeme, aby se k tomuto cíli zavázali i naši partneři. Pozastavujeme a přezkoumáváme naši pomoc, abychom se ujistili, že přispívá k řešení," uvedl úředník americké administrativy.

Naštvaný Trump prý cítil potřebu ukázat, že chce dotlačit Ukrajinu k mírovému jednání stůj co stůj. "Ukrajincům nedocházelo, že to myslíme vážně. Museli jsme jim to náležitě předvést," prohlásil úředník. Poslední kapkou pro Trumpa mělo být Zelenského prohlášení o tom, že "konec války je velmi, velmi daleko," které zaznělo na nedělním bezpečnostním summitu v Londýně. Tedy až po páteční ostré výměně v Bílém domě.

Podle něj až sám Trump rozhodne, co považuje za důkaz, že to Ukrajina s mírovými rozhovory myslí vážně. Dodal, že není jasné, zda Zelenského podpis dohody o vzácných nerostech, o kterou Trumpova administrativa usiluje, bude stačit k obnovení dodávek zbraní.

Evropští spojenci a vlastní rostoucí obranný průmysl Ukrajiny mohou nahradit část potenciálního výpadku, ale ukončení americké pomoci by Ukrajině znemožnilo přístup k vyspělým zbraňovým systémům, které jsou důležité pro její strategii čelit útoku Ruska na její území.

"Ukrajina by se nevzdala zítra nebo příští týden, ale postupně by ztrácela vojenské schopnosti a v určitém okamžiku by čelila porážce," řekl Mark Cancian, plukovník námořní pěchoty ve výslužbě, který působí v think-tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia.

Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu před třemi lety poskytly USA pomoc ve výši více než 120 miliard dolarů, včetně 67,3 miliardy dolarů ve vojenské pomoci. Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku přispěly evropské země dalšími 138 miliardami dolarů ve vojenské a humanitární pomoci.

