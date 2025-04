"Není takový gentleman." Trump odmítá návrat neprávem deportovaného migranta

Americký prezident Donald Trump řekl, že neprávem deportovaného migranta by mohl vrátit z věznice v Salvadoru zpět do USA, ale neudělá to. Věří totiž, že vyhoštěný Salvadorec je členem zločineckého gangu. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s televizní stanicí ABC News u příležitosti prvních sto dní svého druhého funkčního období.

Donald Trump. | Foto: Official White House Photo by Molly Riley

Trumpova administrativa dříve opakovaně tvrdila, že nemá pravomoc vrátit muže do Spojených států, když je nyní v salvadorské vazbě, přestože jí to nařídil nejvyšší soud.

Zpravodaj stanice ABC News Terry Moran při rozhovoru Trumpovi řekl, že americký prezident by mohl zavolat svému salvadorskému protějšku Nayibu Bukelemu a okamžitě vrátit deportovaného Kilmara Ábrega Garcíu zpět do USA."Mohl byste ho získat zpět, na tomto stole leží telefon," řekl Moran, který také připomenul rozhodnutí nevyššího soudu, jenž americké vládě nařídil "uskutečnit a usnadnit" Garcíův návrat do Spojených států.

"Mohl bych," odpověděl Trump. "A kdyby byl takový gentleman, jak říkáte, udělal bych to. Ale on jím není," dodal Trump s tím, že vládní právníci nechtějí pomoci přivést Ábrega Garcíu zpět do Spojených států.

Trumpovy komentáře nejenže podkopaly předchozí prohlášení vysokých amerických představitelů, ale byly také jasným znamením, že jeho administrativa hodlá nadále vzdorovat soudům, napsal deník The New York Times (NYT).

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že může reagovat na požadavek nejvyššího soudu, aby administrativa usnadnila navrát Ábrega Garcíi tím, že mu umožní vstoupit do USA, pokud se mu podaří dostavit se k některému z bodů vstupu do země. "Je na Salvadoru, jestli ho chtějí vrátit. Nezáleží to na nás," prohlásila ministryně spravedlnosti Pam Bondiová během dubnového setkání Trumpa a Bukeleho v Oválné pracovně.

Podobně se tehdy vyjádřil Trumpův poradce Stephen Miller, strůjce Trumpovy protiimigrační agendy, který prohlásil, že veškeré dotazy týkající se propuštění Ábrega Garcíi je třeba směřovat spíše na Bukeleho než na Trumpa. "I pro americká média je velmi arogantní naznačovat, že bychom Salvadoru říkali, jak má nakládat s vlastními občany," řekl Miller.

Trump také řekl ABC News, že jeho administrativa udělala dobře, když poslala Garcíu do věznice CECOT v Salvadoru určené pro teroristy, přestože různí vládní činitelé předtím u soudu tvrdili, že deportace byla administrativní chybou. "Jedná se o člena gangu MS-13," řekl Trump v rozhovoru.

Ábrego García, který vstoupil do Spojených států nelegálně v roce 2012, byl poprvé zatčen v březnu 2019, když hledal práci poblíž obchodu Home Depot. Imigrační soud následně rozhodl, že muž nemůže být vyhoštěn do rodného Salvadoru, protože mu hrozí pronásledování ze strany gangu Barrio 18. Soud mu povolil zůstat ve Spojených státech a přistěhovalec získal pracovní povolení.

Navzdory soudnímu příkazu zakazujícímu jeho deportaci však administrativa Ábrega Garcíu letos v březnu zatkla, obvinila z vazeb na gang Mara Salvatrucha (MS-13), což právníci muže popírají, a deportovala ho do salvadorské věznice.