Trump chce, aby země NATO na obranu dávaly pět procent svého HDP

Nastupující americký prezident Donald Trump chce, aby členské země Severoatlantické aliance prudce zvýšily své výdaje na obranu a dávaly na ni pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Dosavadní cil je přitom na úrovni dvou procent HDP, a ani tak ho všechny alianční státy nesplňují.

Pokud jde o armádu, zopakoval Trump svůj názor, že evropské země dávají na obranu málo, a to podpory Ukrajiny, která se brání od roku 2022 rozsáhlé ruské vojenské agresi. Pro Kyjev jsou totiž klíčovým podporovatelem Spojené státy, přestože je od Evropy podle Trumpa odděluje "věc zvaná oceán". Republikán připomněl své dřívější apely na státy aliance, aby zvýšily výdaje na obranu, jinak je USA nebudou chránit.

"Mělo by to být pět procent, ne dvě procenta," vyjádřil dnes Trump své přesvědčení. "Všichni si to mohou dovolit," podotkl.

Loni podle již bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga ke splnění dvouprocentního cíle směřovalo nejméně 23 z 32 členských zemí, včetně Česka. To v pondělí potvrdilo také české ministerstvo obrany.

Trump se vyjádřil také k Ukrajině s tím, že doufá, že se podaří uzavřít příměří do šesti měsíců od jeho nástupu do funkce 20. ledna. Dříve tvrdil, že válku ukončí do 24 hodin po nástupu do úřadu.