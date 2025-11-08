Zahraničí

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

před 2 hodinami
Nejméně šest lidí zahynulo a přes 400 bylo zraněno při tornádu, které v pátek zpustošilo část města na jihu Brazílie. S odvoláním na místní úřady o tom v sobotu informovaly agentury AFP a AP. Živel podle portugalského webu G1 zničil asi 80 procent města. O obětech ve zhruba 14tisícovém městě Rio Bonito do Iguaçu informovala civilní obrana jihobrazilského státu Paraná.
Tornádo, které se v pátek přehnalo městem Rio Bonito do Iguaçu na jihu Brazílie, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině a zničilo na 80 procent domů.
Tornádo, které se v pátek přehnalo městem Rio Bonito do Iguaçu na jihu Brazílie, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině a zničilo na 80 procent domů.

Tornádo, které se přehnalo městem, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině a zničilo desítky domů. Vláda vyhlásila v postižené oblasti stav nouze.

Pět z obětí jsou dospělí a šestou je 14letá dívka. Vláda uvedla, že 437 lidí muselo bylo ošetřeno a někteří museli být převezeni do nemocnice, devět z nich zůstává v kritickém stavu.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjádřil solidaritu obětem na sociální síti X.

Na záběrech z místa byly vidět trosky budov, částečně poničené konstrukce i zničené a vysklené automobily. Web G1 dodal, že záchranné týmy situaci v zasažených oblastech popsaly jako "válečné scény".

"Civilní obrana a naše bezpečnostní složky jsou v pohotovosti, mobilizovány a sledují města zasažená silnými bouřemi. Vyjadřujeme solidaritu s obyvateli postižených oblastí. Situaci nadále pozorně sledujeme," napsal na sociální síti X guvernér státu Ratinho Júnior.

Meteorologický ústav udržuje výstrahu před bouřemi, která platí jak pro Paraná, tak i pro jižnější státy Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

 
