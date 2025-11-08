Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Tornádo, které se přehnalo městem, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině a zničilo desítky domů. Vláda vyhlásila v postižené oblasti stav nouze.
Pět z obětí jsou dospělí a šestou je 14letá dívka. Vláda uvedla, že 437 lidí muselo bylo ošetřeno a někteří museli být převezeni do nemocnice, devět z nich zůstává v kritickém stavu.
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjádřil solidaritu obětem na sociální síti X.
Na záběrech z místa byly vidět trosky budov, částečně poničené konstrukce i zničené a vysklené automobily. Web G1 dodal, že záchranné týmy situaci v zasažených oblastech popsaly jako "válečné scény".
"Civilní obrana a naše bezpečnostní složky jsou v pohotovosti, mobilizovány a sledují města zasažená silnými bouřemi. Vyjadřujeme solidaritu s obyvateli postižených oblastí. Situaci nadále pozorně sledujeme," napsal na sociální síti X guvernér státu Ratinho Júnior.
Meteorologický ústav udržuje výstrahu před bouřemi, která platí jak pro Paraná, tak i pro jižnější státy Santa Catarina a Rio Grande do Sul.