Brazilský nejvyšší soud se bude zabývat razií v Riu s více než stovkou obětí

Co do počtu obětí šlo o největší policejní operaci v novodobých dějinách Brazílie, napsal server Deutsche Welle.
Operaci ve dvou favelách Ria kritizovala také organizace Amnesty International a generální tajemník OSN António Guterres vyzval k jejímu důkladnému vyšetření. Někteří příbuzní obětí protidrogové razie podle místních médií uvedli, že jejich blízké policisté zabili, ačkoliv se jim už vzdali. Akci označili za masakr.
"V Brazílii není trest smrti a každý delikvent by měl být zatčen a předstoupit před soud. Ale tady aplikovali trest smrti policisté," řekl serveru BBC Mundo fotograf Bruno Itan, který se do jedné z favel ve středu ráno dostal, ačkoliv novinářům policie zakázala vstup. Itan ale v této čtvrti v dětství vyrůstal, takže ho tam policisté pustili a on pak situaci po razii nafotil.
Podle fotografa Itana je politika vůči favelám v Riu založena hlavně na brutální síle, nikoli na sociální akci či vzdělávání. "(Regionální) vláda se nestará o jejich bydlení, zdraví ani kulturu, a právě to favely potřebují pro záchranu těchto lidí," míní Itan. "Kdybych se nevěnoval fotografování, možná bych skončil stejně jako ti v úterý," dodal.
Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes předvolal na 3. listopadu guvernéra Castra, který má soudu zodpovědět řadu otázek a předložit o policejní operaci zprávu. Vysvětlit by měl, zda provedení razie nebylo v rozporu s pravidly stanovenými dříve soudem, aby se při podobných akcích zabránilo porušování lidských práv. Vyšetřit by se také mělo, zda se oběti skutečně podílely na organizovaném zločinu, zda měli policisté při zásahu na těle kameru či zda byly nedaleko sanitky pro záchranu zraněných.
Za operaci, které se účastnilo na 2500 regionálních policistů, je politicky zodpovědný právě guvernér Castro, člen strany krajně pravicového exprezidenta Jaira Bolsonara. Castro označil operaci za úspěch a vyjádřil pouze lítost nad smrtí čtyř policistů, jen o nich hovořil jako o obětech.
Podle Castra šlo o největší akci bezpečnostních složek v Riu de Janeiro. Řada médií ale píše o tom, že co do počtu mrtvých byla v novodobé historii i největší policejní operací v zemi. Předčila v tomto směru potlačení nepokojů ve věznici Carandiru v Sao Paulu z roku 1992, při níž zemřelo 111 vězňů.
Úterní policejní zásah v Riu kritizoval i ministr spravedlnosti Lewandowski, který odsoudil velký počet mrtvých a zraněných, ale také se podivil, že o tak velké razii nebyla informována federální vláda. Ve středu nicméně Lewandowski a Castro oznámili vznik společného úřadu pro boj s organizovaným zločinem.
Kvůli úterní operaci, jejímž cílem bylo zatčení stovky členů gangu Comando Vermelho (Rudé komando), také sousední Argentina posílila a zpřísnila kontroly na hranicích. Jejich cílem je podle argentinské vlády zabránit členům tohoto gangu v útěku z Brazílie do Argentiny.
Comando Vermelho (CV) je jednou z největších zločineckých organizací v Brazílii, které vydělávají zejména na obchodu s drogami. Vznikla koncem 70. let za brazilské diktatury (1964-1985) ve věznicích a její členové byli odsouzenci za kriminální činy, ale i političtí vězni či levicoví geriloví bojovníci. Po propuštění z vězení ale tito lidé opustili ideje solidarity, odporu a sociální spravedlnosti a v ulicích Ria začali krást a přepadávat banky. V 80. letech začal gang CV spolupracovat s kolumbijskými narkokartely a zapojil se do obchodu s drogami.
V Riu de Janeiro gang CV postupně získal kontrolu nad desítkami favel, v nichž kvůli absenci státu začal diktovat pravidla soužití, řešil sousedské konflikty, ale také například financoval populární slavnosti. Ve 21. století CV získal vliv i v několika jiných brazilských státech a navázal vztahy i s drogovými obchodníky v Paraguayi či Bolívii.