Tisíce mužů sdílejí intimní fotky svých partnerek na Telegramu bez jejich souhlasu

Tisíce čínských mužů sdílejí intimní fotografie a videa svých partnerek bez jejich souhlasu na síti Telegram, píše agentura AFP. V zemi se kvůli tomu stále častěji ozývají hlasy, které požadují větší ochranu ženských práv ve společnosti, která dosud podle AFP nahlíží na ženy konzervativním způsobem.

Vlnu pobouření vyvolal případ čínské studentky, kterou nejmenovaná univerzita uprostřed tohoto měsíce vyloučila kvůli "urážce národní hrdosti" poté, co jeden ukrajinský hráč e-sportu (soutěžní klání hráčů počítačových her) zveřejnil na Telegramu videa, která zachycovala jejich společný intimní vztah.

Další incident se odehrál tento týden, kdy jedna žena objevila své fotografie pořízené bez jejího vědomí, které byly k dispozici na telegramovém fóru s více než 100 tisíci uživateli. Většinou šlo o čínské muže, píše AFP.

"Nejsme obsah, který se dá náhodně stáhnout, prohlížet a fantazírovat o něm," zní jeden z komentářů na čínské sociální síti Red Note. "Nemůžeme mlčet, protože příště to můžu být já nebo ty," stojí v jiném.

Pornografie je v zemi nelegální a tradiční nahlížení na ženy posilují ve společnosti státní média a populární kultura, píše AFP. Hlavní skupina, ve které se šířil tento obsah, se jmenovala "Mask Park" a muži v ní sdíleli fotografie svých současných nebo bývalých partnerek. Toto fórum už bylo smazáno, ale mezitím vznikly menší podobné skupiny, sdělila jedna žena státnímu deníku Southern Daily.

"To, co zločinci považují za 'normální', může být pro jiné noční můrou, které nespočetné množství žen nemůže uniknout do konce života," reagovala uživatelka čínské sociální sítě Douyin, která se stala obětí tohoto činu v roce 2024. Hashtag, který odkazuje na podobné chování mužů, se od čtvrtka objevil ve vyhledávání sociální platformy Weibo více než 230milionkrát.

Policie zintenzivnila boj proti nelegálnímu nahrávání a několik stovek lidí zatkla v roce 2022 kvůli tajnému sledování. Ale ženská práva zůstávají v Číně citlivým tématem, píše AFP. V posledních letech také úřady potlačily téměř veškerá aktivní feministická hnutí.

Telegram je v Číně zakázaný, ale přístup k němu si lze zajistit prostřednictvím jiných soukromých platforem, řekli AFP zástupci této sítě. Čínské úřady proti ní zatím neoznámily žádné další opatření.