Rusko podle ukrajinské civilní kontrarozvědky SBU verbuje ukrajinské děti a teenagery, kterým nabízí finanční odměny za sabotáže a další útoky proti jejich vlastní zemi. Z více než 800 identifikovaných Ukrajinců bylo 240 nezletilých. Některým bylo pouhých 11 let, objevily se však i případy pokusů verbování dětí ve věku devíti až deseti let.
Podle Andrije Nebytova, zástupce velitele ukrajinské národní policie, se náboráři cíleně zaměřují na zranitelné osoby, kterými lze manipulovat. "Nepřítel se nestydí využívat nezletilé k výrobě výbušnin z domácích chemikálií a k jejich umisťování na různých místech, jako jsou armádní náborové kanceláře nebo policejní stanice," řekl Nebytov pro BBC.
SBU uvádí, že nábor probíhá především v aplikaci Telegram, ale také na TikToku nebo prostřednictvím videoher. Úředníci tvrdí, že najatí Ukrajinci jsou téměř vždy motivováni penězi, nikoliv proruskými sympatiemi.
Podle BBC většina kanálů, kde probíhá nábor, není vysloveně proruská, ale spíše se zaměřuje na kritiku ukrajinské odvodní služby, která je obviňována z brutálního chování a korupce. Inzeráty s nabídkami vysokých platů za nespecifikovanou práci se však objevují i na dalších kanálech. Některé jsou určené pro ukrajinské uprchlíky, jiné se například věnují kosmetice.
Tři tisíce dolarů za zapálení banky
Náboráři či boti ve svých postech nabízejí například 1500 dolarů za zapálení pošty nebo tři tisíce dolarů za zapálení banky. Sedmnáctiletému mladíkovi Vladovi byly slíbeny dva tisíce dolarů za umístění bomby do dodávky používané ukrajinskou vojenskou službou. SBU ho však dopadla a bude souzen za terorismus s možným trestem až 12 let vězení.
Někteří Ukrajinci při pokusech o sabotáž zemřeli nebo byli zraněni. SBU tvrdí, že agenti úmyslně dálkově odpálili zařízení, přestože věděli, že jimi najatí sabotéři zemřou. V březnu takto zemřel 17letý mladík a 15letý byl těžce zraněn, když explodovala bomba, kterou měli převézt na nádraží v Ivano-Frankivsku.
Ukrajinští představitelé veřejně jmenovali členy ruských zpravodajských služeb, které podle nich ukrajinské sabotéry řídí. Nejde však pouze o Ukrajinu. Několik evropských zemí uvedlo, že má důkazy o tom, že ruští agenti verbují mladé muže k vandalismu, žhářství či špionáži. Například ve Velké Británii bylo zatčeno šest mužů kvůli žhářskému útoku na londýnský sklad, který sloužil k poskytování pomoci Ukrajině.