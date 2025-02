Trump chce vytěžit Ukrajinu, uniklý návrh smlouvy připomíná koloniální diktát

Připomíná to spíše koloniální diktát než smlouvu mezi spojenci. A od Ukrajiny se požaduje více, než bylo realisticky možné. Tak popisuje The Telegraph americký návrh smlouvy s Ukrajinou o využívání jejího nerostného bohatství, který se britskému deníku podařilo získat.

Padesát procent příjmů z těžby nerostných surovin, padesát procent z finanční hodnoty všech nových těžebních licencí vydaných třetím stranám, zástavní právo na tyto příjmy ve prospěch USA, právo rozhodnout o všech budoucích licencích, výlučné právo rozhodovat o metodách, kritériích výběru a podmínkách všech budoucích licencí a povolení. To jsou jen některé pasáže z uniklého dokumentu, o kterém informuje The Telegraph.

Trump uvedl, že USA dosud na válku vynaložily 300 miliard dolarů a že by bylo hloupé vydat další. Ve skutečnosti mají balíčky odsouhlasené Kongresem hodnotu 175 miliard dolarů, upozorňuje The Telegraph. Z toho bylo 70 miliard dolarů vynaloženo v USA na výrobu zbraní a velkou část tvoří materiál ve formě lend-lease (zákon o půjčce a pronájmu), který musí být splacen. Trump ale opakovaně tvrdí, že na Ukrajinu jdou peníze, které musí Kyjev vrátit. "Mají nesmírné bohatství z hlediska vzácných surovin, z hlediska ropy a zemního plynu a dalších věcí," řekl.

Jenže ono to nebude tak jednoduché. Ukrajina má pravděpodobně největší ložiska lithia v Evropě, ale ceny lithia od splasknutí bubliny v roce 2022 poklesly o 88 procent. A objevují se nová ložiska po celém světě. Největší je v americké Nevadě, kde se začne těžit příští rok.

Podobný případ je to i u dalších vzácných nerostných surovin, které zkrátka podle The Telegraph "nejsou příliš vzácné". Ukrajina má kobalt, ale většina baterií pro elektromobily nyní již kobalt nepotřebuje.

Co se týče ukrajinského břidlicového plynu, část kontroluje Putin a jeho zásoby v západních Karpatech se nacházejí v tak složitém geologickém podloží, že se je nevyplatí dobývat. A tak by se dalo pokračovat… Oněch 500 miliard dolarů je zkrátka pro Ukrajinu nedostižná částka a její splacení by znamenalo v poměru k ukrajinskému HDP větší zátěž, než byly reparace Německa určené po první světové válce smlouvu z Versailles.

"Je čestné takto zacházet s napadeným národem, který za cenu obrovských obětí po dobu tří let drží frontovou linii liberální demokracii?", ptá se The Telegraph. "Kdo tady ve skutečnosti komu co dluží?"

