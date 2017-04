Rusové vyzkoušeli novou raketu pro válečná plavidla, při testech dosáhla osminásobku rychlosti zvuku

před 51 minutami

Rusové otestovali novou hypersonickou raketu Cirkon (Zirkon), jíž mají být vyzbrojená ruská válečná plavidla a která při testech dosáhla při testech osminásobku rychlosti zvuku. Napsala to s odvoláním na neupřesněný zdroj z ruského vojenskoprůmyslového komplexu agentura TASS. Podle agentury by se po zavedení do výzbroje měly Cirkony objevit především na jaderných raketových křižnících Petr Veliký a Admirál Nachimov.

Moskva - Nová ruská hypersonická raketa Cirkon (Zirkon), kterou mají být vyzbrojená ruská válečná plavidla, dosáhla při testech osminásobku rychlosti zvuku. Informovala o tom v sobotu ruská tisková agentura TASS s odvoláním na neupřesněný zdroj z ruského vojenskoprůmyslového komplexu.

"Během zkoušek rakety bylo potvrzeno, že její rychlost dosahuje osmi machů," citoval TASS nejmenovaného činitele z obranného průmyslu. Zdroj podle agentury ale neupřesnil, kdy a odkud byla střela při svém zkušebním letu vypálena.

O zahájení testů těchto střel s plochou dráhou letu s označením 3M22 určených k ničení válečných plavidel protivníka informovala už před rokem agentura RIA Novosti. Podle zatím kusých zpráv by jimi měly být vyzbrojené nejnovější ruské víceúčelové jaderné ponorky páté generace třídy Chaski (Husky).

TASS v sobotu napsal, že po zavedení do výzbroje by se Cirkony měly objevit především na jaderných raketových křižnících Petr Veliký a Admirál Nachimov. Podle dosud zveřejněných údajů by střely měly mít dolet kolem 400 kilometrů a dosahovat rychlosti čtyř až šesti machů.

Generál John Hyten, který stojí v čele amerického strategického velitelství Stratcom, počátkem dubna v Kongresu prohlásil, že USA ani jejich evropští spojenci nemají obranu proti nové ruské střele s plochou dráhou letu. Zřejmě jde ale o jinou raketu, kterou Rusové označují jako 9M729 a která je podle expertů schopná nést jadernou hlavici.

List The New York Times v únoru napsal, že Rusko tuto novou střelu, označovanou v USA jako SSC-8, tajně rozmístilo v oblasti Volgogradu a na dalším, neidentifikovaném, místě.

autor: ČTK

