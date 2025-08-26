Zahraničí

Tajfun Kajiki si ve Vietnamu vyžádal nejméně tři oběti

před 2 hodinami
Kvůli tajfunu Kajiki zahynuli ve Vietnamu tři lidé a dalších 13 se zranilo. V úterý o tom informovala agentura AFP s odkazem na úřady. Tajfun udeřil v pondělí na pobřežní část Vietnamu, doprovázel ho silný vítr a prudké srážky. Z preventivních důvodů nechaly úřady evakuovat stovky tisíc lidí.
V Hanoji na severu země silné srážky provázející Tajfun Kajiki zaplavily řady ulic, což vyvolalo v metropoli chaos.
V Hanoji na severu země silné srážky provázející Tajfun Kajiki zaplavily řady ulic, což vyvolalo v metropoli chaos. | Foto: ČTK

V Hanoji na severu země silné srážky zaplavily řadu ulic, což vyvolalo v metropoli chaos. Podobné problémy zaznamenala města i v jiných částech Vietnamu. Některé horské obce, například v provincii Bac Ninh, jsou kvůli záplavám a sesuvům půdy odříznuté od světa.

Podle úřední bilance bylo zaplaveno na 7 tisíc domů a poničeno na 28 800 hektarů polí s rýží, uvádí agentura Reuters. Na řadě míst popadalo elektrické vedení, což způsobilo výpadky dodávek proudu.

Tajfun během dneška oslabil a udeřil na Laos, kde byl přerušen provoz na klíčovém železničním spojení s Čínou a na některých silničních tazích.

 
