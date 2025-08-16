Zahraničí

Synovec, který se vzepřel strýci Hitlerovi: jak se z příbuzného stal nepřítel

Matěj Myler
před 1 hodinou
Příjmení Hitler je neoddělitelně spojeno s vůdcem nacistického Německa a jedním z nejtemnějších období moderních dějin světa. Přesto ho nosil i muž, který se od své nechvalně proslulé rodiny odvrátil, veřejně kritizoval nacistický režim a během druhé světové války bojoval na opačné straně fronty – v americké uniformě.
Brigid Hitlerová se na snímku z 8. července 1941 loučí v Torontu se svým synem Williamem Patrickem Hitlerem, který odjíždí k americkému letectvu.
Brigid Hitlerová se na snímku z 8. července 1941 loučí v Torontu se svým synem Williamem Patrickem Hitlerem, který odjíždí k americkému letectvu. | Foto: Profimedia

William Patrick Hitler se narodil 12. března 1911 v anglickém Liverpoolu. Matka Bridget Dowlingová byla Irka a jeho otec, Alois Hitler mladší, pocházel z Německa. Šlo o staršího nevlastního bratra Adolfa Hitlera. Rodinné soužití  netrvalo dlouho - když byly Williamovi tři roky, otec rodinu opustil a vrátil se do Německa. Bridget zůstala v Anglii se synem sama, William vyrůstal bez přímého kontaktu se svým příbuzenstvem.

Matka Williama vychovala sama, přičemž ale spojení s německou částí rodiny nebylo zcela přerušeno. V roce 1933, krátce po nástupu Adolfa Hitlera k moci, se William na matčin popud vypravil do Berlína. Nevlastní strýc Adolf mu zde zajistil práci nejprve v Říšské bance a později u automobilky Opel.

Rostoucí rozpory mezi synovcem a strýcem

Jeho nepřehlédnutelné příjmení mu v nacistickém Německu otevíralo dveře, ovšem přinášelo také komplikace. Na společenských akcích se netajil kritikou rodiny, zároveň se pro sebe snažil získat vlivnější a lépe placenou pozici. Svému strýci měl dokonce vyhrožovat, že zveřejní kompromitující informace o rodinném původu, které se týkaly i možných židovských předků.

Napětí mezi Adolfem a Williamem postupem času rostlo. Strýc ho údajně několikrát nazval "odporným synovcem". V roce 1938 dostal William nabídku v podobě příslibu vysoké funkce, avšak s podmínkou, že se zřekne britského občanství. Nabídku odmítl, protože se obával, že by byl v Německu zadržen, a ze země následně uprchl zpátky do Anglie.

Krátce poté odcestoval s matkou do USA. Na pozvání vydavatele Williama Randolpha Hearsta absolvoval přednáškové turné, na kterém Američanům přibližoval povahu nacistického Německa. V roce 1939 publikoval v americkém časopise Look článek "Why I Hate My Uncle", v němž popsal své zkušenosti s nacistickým režimem a nebál se také veřejně kritizovat chování Adolfa Hitlera. Vystoupil například v americkém rozhlase a ve filmových týdenících, v nichž prohlásil, že Hitlerova politika v Evropě nepřinese lidstvu vůbec žádný prospěch.

Vstup do amerického námořnictva

Po vstupu Spojených států do války se opakovaně snažil narukovat k americkým ozbrojeným silám. Kvůli svému příjmení byl však opakovaně odmítán. Zlom přišel v březnu roku 1942, kdy napsal dopis prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi, ve kterém uvedl, že je synovcem Adolfa Hitlera a že chce bojovat proti nacistickému režimu. Jeho vstup do služby byl schválen v březnu 1944 a William nastoupil k americkému námořnictvu jako lékárenský asistent.

Nechvalně proslavené příjmení jej však pronásledovalo i nadále. Při nástupu do služby byl dotázán na jméno. "Hitler," odpověděl William. Důstojník, přesvědčený, že jde o vtip, pronesl: "Rád vás vidím, Hitlere. Já jsem Hess."

William Patrick Hitler sloužil tři roky v Pacifiku, během bojů utrpěl zranění, za které měl podle některých zdrojů obdržet vyznamenání Purple Heart (Purpurové srdce), což je nejstarší americké vojenské vyznamenání, které se uděluje příslušníkům ozbrojených sil USA, kteří byli zraněni nebo zabiti v boji proti nepříteli.

Život po válce

Po skočení války přijal jméno William Patrick Stuart-Houston a získal americké občanství. Oženil se s Phyllis Jean-Jacques, s níž se usadil v Patchogue na Long Islandu. V domě si otevřel laboratoř Brookhaven Laboratories, ve které  analyzoval krevní vzorky pro nemocnice.

Manželé měli čtyři syny, žádný z nich však neměl potomky. Později se objevily spekulace o dohodě mezi bratry, že nebudou mít děti, a tím ukončí rodovou linii. Jeden z bratrů však následně tuto domněnku popřel s tím, že plánovali založit rodiny, ale okolnosti jim to znemožnily.

William Patrick Stuart-Houston zemřel 14. července 1987 a je pohřben vedle své matky v Coramu ve státě New York.

