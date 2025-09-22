Zahraničí

Supertajfun Ragasa nahání strach. Filipíny a část Číny evakuují masy lidí

před 2 hodinami
Tisíce lidí už byly evakuovány na Filipínách, které se připravují na blížící se supertajfun Ragasa. Na většině Filipín včetně hlavního města Manily byly uzavřeny vládní úřady a školy. Tajfun by mohl způsobit povodně, sesuvy půdy a značné škody na infrastruktuře. Na tajfun se chystá také Čína, jejíž jižní části by měl zasáhnout ve středu.
Lidé sledují, jak silné vlny bičují pobřeží v provincii Batanes na severu Filipín, když oblast zasáhl tajfun Ragasa, 21. září 2025.
Lidé sledují, jak silné vlny bičují pobřeží v provincii Batanes na severu Filipín, když oblast zasáhl tajfun Ragasa, 21. září 2025. | Foto: ČTK

Jak informovala agentura Reuters, hongkongské mezinárodní letiště od úterního večera zruší na 36 hodin všechny lety.

Ragasa, který v nárazech dosahuje rychlosti větru 230 kilometrů v hodině, má podle předpovědí v pondělí zasáhnout řídce obydlené ostrovy na severu Filipín, než se přežene západním směrem k jižní Číně. Meteorologové varují, že bouře může zvednout nebezpečné vlny, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů.

Filipínské úřady varovaly před rozsáhlými výpadky proudu a letecké společnosti zrušily více než desítku vnitrostátních letů, většinou na hlavní ostrov Luzon. Přístavy zastavily trajektovou dopravu.

Podle dosavadních předpovědí by tajfun neměl přímo zasáhnout Tchaj-wan, ale vnější okraj bouře pravděpodobně přinese silné deště na řídce obydlené východní pobřeží ostrova. Tchaj-wan už vydal varování pro moře i pevninu a zrušil lety do měst na východě ostrova. Následně má Ragasa zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah počasí tajfun Filipíny Čína

