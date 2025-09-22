Supertajfun Ragasa nahání strach. Filipíny a část Číny evakuují masy lidí

Jak informovala agentura Reuters, hongkongské mezinárodní letiště od úterního večera zruší na 36 hodin všechny lety.
Ragasa, který v nárazech dosahuje rychlosti větru 230 kilometrů v hodině, má podle předpovědí v pondělí zasáhnout řídce obydlené ostrovy na severu Filipín, než se přežene západním směrem k jižní Číně. Meteorologové varují, že bouře může zvednout nebezpečné vlny, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů.
Filipínské úřady varovaly před rozsáhlými výpadky proudu a letecké společnosti zrušily více než desítku vnitrostátních letů, většinou na hlavní ostrov Luzon. Přístavy zastavily trajektovou dopravu.
Podle dosavadních předpovědí by tajfun neměl přímo zasáhnout Tchaj-wan, ale vnější okraj bouře pravděpodobně přinese silné deště na řídce obydlené východní pobřeží ostrova. Tchaj-wan už vydal varování pro moře i pevninu a zrušil lety do měst na východě ostrova. Následně má Ragasa zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny.