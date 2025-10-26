Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
Střelba začala ve středu večer místního času (v noci na dnešek středoevropského času) před budovou mezinárodního kulturního centra v areálu univerzity, kde byly vztyčeny stany se stoly pro posezení po fotbalovém zápase, píše agentura AP.
"S velkým zármutkem oznamujeme, že jedna osoba zemřela a dalších šest bylo postřeleno," oznámil na tiskové konferenci prokurátor okresu Chester Christopher de Barrena-Sarobe, aniž by upřesnil stav zraněných. Dodal, že úřady v současnosti neznají motiv střelby, ale že se podle nich "nejednalo o incident, kdy někdo přišel s úmyslem způsobit hromadnou újmu na univerzitním kampusu".
Podle prokurátora na místě vypukl chaos a lidé se rozprchli na všechny strany. Vyzval svědky, kteří z místa činu pořídili video, jež by mohlo pomoci s vyšetřováním, aby kontaktovali Federální úřad pro vyšetřování (FBI).