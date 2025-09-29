Zahraničí

Strategické přátelství. Čína bližší chce vazbu na KLDR, podpoří komunistické projekty

ČTK
před 2 hodinami
Peking usiluje o rozvoj přátelství a strategické komunikace se Severní Koreou, která doufá v prohloubení spolupráce obou zemí a podporuje čínské zájmy týkající se Tchaj-wanu nebo Ujgurů. Po pondělním setkání v Pekingu to podle jihokorejské agentury Jonhap uvedli čínský premiér Li Čchiang a severokorejská ministryně zahraničí Čche Son-hui.
Čínský prezident Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un.
Foto: Reuters

Čína je podle Liho připravena pokračovat v prohlubování spolupráce s KLDR a lépe chránit společné zájmy obou zemí. Premiér také zdůraznil ochotu Číny rozvíjet své tradiční přátelství a strategickou komunikaci se Severní Koreou za účelem podpory "komunistických" projektů.

Čche potvrdila zájem své země o upevnění vztahů s Čínou a podpořila klíčové globální iniciativy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. KLDR podle ní očekává posílení vztahů, zlepšení diplomatické komunikace i prohloubení spolupráce v různých oblastech. Ministryně vyjádřila také podporu čínským zájmům týkajícím se mimo jiné Hongkongu, Ujgurů, Tibetu a Tchaj-wanu.

Čínská vláda v roce 2020 přijala zákon o národní bezpečnosti, kvůli němuž musely v Hongkongu ukončit činnost desítky skupin občanské společnosti a mnoho předních aktivistů bylo stíháno nebo přinuceno odejít do exilu. Prezident Si v roce 2016 vyzval k počínštění jednotlivých náboženství a tím zahájil kampaň zaměřenou na severočínskou oblast Sin-ťiang, kde žije přes 11 milionů Ujgurů a dalších muslimských menšin.

Tibet obsadila čínská armáda v roce 1950, po potlačení protičínského povstání v roce 1959 byla zrušena jeho autonomie a vláda. Ve stejném roce uprchl tibetský vůdce dalajlama do Indie, kde sídlí i tibetská vláda. Peking má dalajlamu za separatistu, exilovou vládu neuznává a Tibet považuje za součást čínského území. Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

Čche zahájila čtyřdenní návštěvu Číny v sobotu. Šéfka severokorejské diplomacie je za necelý měsíc na druhé návštěvě asijské velmoci. Spolu s vůdcem Kim Čong-unem se 3. září v Pekingu zúčastnila vojenské přehlídky při příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Média spekulují, že prezident Si na oplátku navštíví Pchjongjang, kde se bude 10. října konat vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí založení Korejské strany práce.

 
Při protivládních protestech na Madagaskaru skončil premiér, vláda i parlament

Trumpův mírový plán: konec války i odchod teroristů z Gazy. Vedení převezme sám

KLDR nikdy neodevzdá jaderné zbraně, zakončil shromáždění OSN severokorejský diplomat

Překvapivý obrat v Moldavsku: proevropská strana získala většinu, Dodon burcuje ulici
