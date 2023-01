Britský poslanec byl agentem StB, po prozrazení se pokusil zinscenovat vlastní smrt

Britská stanice ITV natočila třídílný seriál, který zachycuje život bývalého labouristického poslance Johna Stonehouse. Historik kontrarozvědky MI5 Christopher Andrew o něm kdysi napsal, že to je jediný britský politik, o kterém se ví, že během angažmá ve vládě působil jako zahraniční agent, konkrétně v československé StB.

Drama o politikovi, který se pokusil zinscenovat vlastní smrt, se zabývá otázkou, zda byl skutečně špion a podvodník, nebo bojovník proti kolonialismu s dobrými úmysly, který přišel o rozum kvůli přílišnému množství léků na předpis.

V seriálu Stonehouse hraje titulní roli Matthew Macfadyen, známý ze seriálu Boj o moc nebo filmu Pýcha a předsudek. Jeho ženu Barbaru ztvárnila herečka Keeley Hawesová, která je Macfadyenovou manželkou i ve skutečnosti. O kontroverzním britském politikovi již byly natočeny dva dokumenty a napsány tři knihy.

Syn labouristického starosty města Southampton a bývalý pilot královského letectva se stal členem Dolní sněmovny v roce 1957 ve věku 31 let. Nakonec zastával i post náměstka ministra letectví a ministra pošt a komunikací v 60. letech. Stonehouseova kariéra ve vrcholné politice ale ztroskotala poté, co na něj v roce 1969 po svém útěku na Západ upozornil československý špion Josef Frolík. Přestože kontrarozvědka podezření odmítla, o deset let později zprávy potvrdil další československý přeběhlík.

Stonehouse se následně snažil podnikat a v listopadu 1974 se pokusil na Floridě zinscenovat vlastní smrt s úmyslem ukrást cizí identitu. O několik týdnů později jej zatkli v Austrálii a po vydání do Británie byl odsouzen k sedmi rokům vězení. Jeho rodina si však krátce myslela, že skutečně zemřel.

Zároveň se objevovaly nejrůznější skandály včetně nevěry a údajného vytunelování charitativní organizace v Bangladéši, za jehož nezávislost se Stonehouse zasazoval. Politik si nakonec odseděl tři roky za mřížemi a oženil se se svou sekretářkou. Zemřel na infarkt v roce 1988 ve věku 62 let.

Obvinění ohledně spolupráce s StB pak znovu vyplula na povrch v roce 2009 v "autorizované historii" MI5 od historika Andrewa. Ústav pro studium totalitních režimů potvrdil, že Stonehouse figuroval v záznamech komunistické tajné policie, ty ale podle listu The Guardian zároveň obsahovaly řadu stížností, že agent s krycím jménem Kolon začal být vyhýbavý a přestával spolupracovat.

Chamtivý oportunista?

Stonehouse svou verzi příběhu vylíčil v biografii, kterou měl původně scenárista John Preston natočit místo seriálu, nakonec se ale rozhodl pro drama. Preston uvedl, že ho lákal příběh o tom, jak se lidé chovají, když je "okolnosti vyvedou z míry". "Nemyslím si, že Stonehouse poskytl českým úřadům nějakou zásadní informaci," uvedl k obvinění, že politik byl špion. "Nejhorší, co udělal, bylo, že nechal svou ženu a děti, aby si myslely, že je mrtvý," dodal scenárista.

Stonehouseova dcera Julia, která je sama spisovatelkou, o svém otci předloni vydala knihu, kde odmítá, že byl agentem StB. Odsoudila však jeho pokus o ukradení cizí identity. Podle ní bylo "podivné" chování jejího otce pravděpodobně způsobeno závislostí na metakvalonu a nitrazepamu.

O Stonehouseovi však předloni vyšla i kniha s názvem "Stonehouse: Člen vlády, podvodník, špion", která ho popisuje jako chamtivého oportunistu. Dílo napsal právník a vzdálený příbuzný exposlance Julian Hayes.

Letos vyšla třetí kniha s názvem Agent Twister od Philipa Augara a Keely Winstoneové. "Byl Stonehouse špion? Je těžké vymyslet jiný termín pro označení vysoce postaveného politika, který tajně přijal peníze od nepřátelské zahraniční mocnosti výměnou za informace," uvádějí v ní autoři.

Nový televizní seriál začíná upozorněním, že je "založen na skutečném příběhu". První díl odvysílá ITV dnes večer ve 21:00 místního času (22:00 SEČ).

