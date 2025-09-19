Zahraničí

Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si nelegálně koupil slona

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Srílanský soud v pátek poslal na 15 let do vězení muže, který si koupil nelegálně odchyceného slona. Jde o první takový případ v zemi, která se snaží bojovat proti obchodování s volně žijícími zvířaty, napsala agentura AFP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: iStock

V případu, který se vyšetřoval od roku 2019, bylo kromě odsouzeného Niradže Rošana zahájeno stíhání dalších sedm osob, pro nedostatek důkazů ale bylo následně zastaveno. Rošan dostal kromě 15letého trestu odnětí svobody i pokutu 20 milionů srílanských rupií (přes 1,3 milionu Kč). Prokurátor požadoval exemplární a odstrašující trest, aby se zabránilo lovu tlustokožců.

Související

Konec Escobarových hrochů. Kolumbijské úřady už vymyslely, jak se zvířat "zbavit"

kolumbie hroši hroch escobar
69 fotografií

Odborníci odhadují, že za deset let bylo na ostrově odchyceno asi 40 slůňat, která se za 125 tisíc dolarů (bezmála 2,6 milionu korun) odprodala bohatým majitelům jako domácí zvířata. Dvě sloní mláďata vlastnil i sám exprezident Gotabaja Radžapaksa, když byl ještě vysokým úředníkem ministerstva obrany. Za jeho funkčního období v letech 2019 až 2022 bylo navíc několik stížnosti na krádeže slonů odloženo.

Na Srí Lance podle úřadů žije přibližně sedm tisíc divokých slonů, kteří jsou chráněni zákonem. Za jejich zabití hrozí pokuta nebo vězení. Jejich přirozené prostředí je ohroženo odlesňováním, v důsledku čehož se uchylují do oblastí obývaných lidmi a ničí zemědělskou úrodu. Kvůli střetům lidí s chobotnatci bylo od roku 2010 zabito 4835 slonů a 1601 osob.

 
Mohlo by vás zajímat

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Srí Lanka slon koupě vězení

Právě se děje

před 1 hodinou
Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Obyvatele znovu vyzval k odchodu z města a současně oznámil, že jedna za dvou evakuačních tras na jih byla podle plánu po dvou dnech uzavřena.
před 2 hodinami
"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Podle Waltze se OSN odklonila od svého hlavního poslání - nastolování míru.
před 2 hodinami
Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si nelegálně koupil slona

Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si nelegálně koupil slona

Jde o první takový případ v zemi, která se snaží bojovat proti obchodování s volně žijícími zvířaty.
před 2 hodinami
Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Hlasování otevírá dveře k obnovení sankcí, což by se mohlo stát 28. září.
před 2 hodinami
Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.
před 3 hodinami
"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

Už letos měla v okolí areálu Dnů NATO probíhat stavba Armádního logistického centra Mošnov za 2,5 miliardy. Nic se ale neděje. Projekt stojí.
před 3 hodinami
Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Jazykové modely od Open AI, Llama 3 nebo Palmyra-Med doporučovaly ženám méně intenzivní léčbu a někdy i domácí samoléčbu.
Další zprávy